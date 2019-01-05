今晚秒變天！北東「下雨倒數」轉濕涼至週二　低溫下探15℃

▲氣象預報員指出，今晚隨時會下雨，請民眾做好準備。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

東北季風今（5）早開始通過，而越到晚上，鋒面會逐漸增強，氣象預報員林伯東指出，現在進入下雨倒數的階段，直指雲已經到達頭頂上，隨時都有下雨可能，提醒北部、東半部民眾晚間降雨機率高，會一路濕涼到週二（8），氣溫部分北部則下探15到16度，出門務必攜帶雨具和外套。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

林伯東說明，今天白天雖然沒有明顯雨勢，但北部雲量已經偏多，下午後北部、東半部雲量更多，目前雲已經到達民眾頭上，隨時都會有下雨情形發生，尤其是迎風面北部和東半部，會一路下到下週二，直到下週三（9）雨勢才會明顯減緩，中南部則是會有零星飄雨，從今天晚上下到明（6）白天甚至下午都有可能。

氣溫部分，林伯東指出，今天晚上全台低溫落在16到19度之間，而到下週二也都是如此，明天白天高溫方面，北部18到20度、中南部26到28度、東部20到23度，不是明顯的冷空氣，感受偏涼為主。

▲東北季風南下中。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁天氣職人-吳聖宇）

臉書粉絲專頁天氣職人-吳聖宇則指出，微弱鋒面系統已經在上午快速掠過台灣附近，但是天氣上來講沒有明顯變化，真正的天氣變化要等到後續南下的東北季風影響才會開始，目前來看東北季風將逐漸增強，今晚起到明日苗栗以北到宜蘭、花蓮等地將轉為有短暫陣雨的天氣型態，同時溫度也會下降轉涼，尤其明清晨在北台灣低溫恐下探15到16度，濕涼感受較為明顯。