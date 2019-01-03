　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年「澎湖、金門」第2波加班機1/8開搶　開票規定跟往年不同！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼澎湖旅遊,澎湖景點。（圖／記者賴文萱攝）

▲今年春節連假，澎湖、金門規劃第2波加班機，1/8開搶。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，民航局3日宣布，目前需求較高的金門及澎湖航線已規劃第二波加班機，自1月8日下午6時至8時統一開放訂位。民航局指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

今年春節離島管制航線澎湖、金門、馬祖，已分別在去年12月11日至13日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司另依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供6,574個座位數，澎湖航線提供8,248個座位數，總計提供14,822個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

▲▼澎湖馬公機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲春節連假台灣往返離島尖峰時段，機票會加註限當日當班次有效限制。（圖／記者賴文萱攝）
民航局特別提醒，今年訂票後開票截止規定和往年不同。為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，往年三處離島開票期限一致的規定這次全面修正，改為訂位日起（含當日）3日內完成開票，例如，1月8日訂票者，應於1月10日前完成開票，旅客應注意開票期限。

另外，這次春節假期尖峰時段1月31日至2月6日台灣出發往離島方向，以及2月6日至2月11日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

退票期限規定也為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以避免影響權益。

遠航表示，為加強服務離島鄉親，協助疏運返鄉旅客，遠東航空依旅客需求規劃了第二波的加班機，金門航線增加了18個架次共2970個座位，馬公航線增加4個架次共660個座位。

ET快訊
娶23歲嫩妻1個月就中獎！醫1句話揭綠光50歲大叔崩潰
2019新iPhone曝光！方形邊框回歸網嗨翻：等多久都願意
希望前輩了解國家處境　蔡英文回嗆：要選不選不是誰說了算
獨派逼宮蔡英文回應了：我們始終未接受九二共識

關鍵字：澎湖機票,金門機票,加班機,春節加班機,民航局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2019年第一場流星雨！周五每小時110顆流星大爆發　1/6還有日偏食

更新／2019元旦颱「帕布」生成　週四前帶水氣再濕冷3天

2019旅遊補助上路！申請攻略懶人包　住宿省1千5、全台5千間旅宿適用

上路必看！元旦「15大交通新制」懶人包　檢舉違規實名制、機車加裝ABS

新航全新波音787-10夢幻客機來了！　1/1起飛航台北-新加坡

氣象局一張圖曝「台灣極端氣候警訊」　去年暴雨淹南台、創史上第5熱

影／國道客運確定春節後3/4起調漲　「統聯、國光票價漲5~40元」

台灣Q版哪吒三太子驚豔國際　華航再奪2019美國玫瑰花車首獎

交通部最新人事異動！　航政司司長陳進生調任主任秘書

還有9架ATR新機要引進！　華信航空今年再招募20名機師

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

「一下雨就癱瘓」卡大同路車陣2hr崩潰！汐止人洗版悲喊：拜託救救我們

終於有好天氣！周五六全台回溫「太陽曬2天」　周日變天北東又降7度

幼稚園師嗆「用左手沒前途」　老爸神回：美國總統也是啊

靠昆布湯頭賺飽飽！賣火鍋「食材成本僅3成」　業者曝：「肉加大」賺更多

過年「澎湖、金門」第2波加班機1/8開搶　開票規定跟往年不同！

台灣OUTLET只是偽百貨！過季帽T售價讓他怒到發怨　網新解「凹累」

台北101又竄濃煙引發警消到場　營運長：台電檢修造成

鐵皮車廂塞10個娃！1950's「人力娃娃車」富二代才能坐　他搭過：很悶熱

管中閔將上任　賀德芬及台大校友本週六「堵管齊聚傅鐘下」

鐵獅戀國樂進化版　ET限時免費贈票樂迷快來！

台南城隍街隱藏版美食　吃得到古巴風味漢堡與超邪惡肉醬薯條

「一下雨就癱瘓」卡大同路車陣2hr崩潰！汐止人洗版悲喊：拜託救救我們

新年驚喜！「看門狗」和陌生男相擁而睡　她衝廚房拿刀

風．LUXURY／Ralph Lauren「手工靠墊錶」　暗藏50年的愛

酒醉男拒檢「逆向狂飆90秒」驚險畫面曝　警開3槍霸氣制伏

終於有好天氣！周五六全台回溫「太陽曬2天」　周日變天北東又降7度

離岸風電開發被彰化卡住　經濟部找業者喝咖啡找解決方案

台北單人海陸涮涮鍋只要270元　飲料、日式冰品吃到飽

孫道存服刑1年3月　上銬出庭沙啞應訊

影／殘忍切11女乳房、私處…8歲童也受辱　「白銀開膛手」高承勇今執行死刑

生活熱門新聞

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺..

信用卡10年最慘　神人公開4組..

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥..

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

林口三寶最狂違停　被怒叭10分..

2019年第一場流星雨！周五大..

7萬薪養女友4年　被嫌沒車沒存..

虔誠弟拜銅像「雙手合十」　媽看..

前HBL人氣王涉騙財　他不爽被..

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

7種無痛存錢　學會5星難度「1..

翻豬腸驚見條狀肉體！她嚇傻：越..

更多熱門

相關新聞

春秋航空1/24起正常票價 春節加飛33班

大陸春秋航空今（29）日宣佈兩岸春節加班機規劃，從上海浦東飛往台北和高雄，將分別增加24及9個往返班次。業者指出，春節前一週1/24開始，機票將回歸正常市場價格；經記者估算，票價價差將達8.5倍。

陸委會：同意東航、廈航申請春節加班機

兩岸春節加班機規劃出爐！班次無上限

兩岸M503航線再次交手　春節加班機卡關遲未開賣

回顧／兩岸M503航線爭執不下　到底誰卡誰？

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

信用卡10年最慘　神人公開4組合

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥急掉頭

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

鴻海副總偷吃部屬妻！女認：很開心

更多

最夯影音

更多

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面