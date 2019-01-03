過年「澎湖、金門」第2波加班機1/8開搶　開票規定跟往年不同！

▲今年春節連假，澎湖、金門規劃第2波加班機，1/8開搶。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導



因應民眾春節返鄉及旅遊需求，民航局3日宣布，目前需求較高的金門及澎湖航線已規劃第二波加班機，自1月8日下午6時至8時統一開放訂位。民航局指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

今年春節離島管制航線澎湖、金門、馬祖，已分別在去年12月11日至13日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司另依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供6,574個座位數，澎湖航線提供8,248個座位數，總計提供14,822個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

▲春節連假台灣往返離島尖峰時段，機票會加註限當日當班次有效限制。（圖／記者賴文萱攝）



民航局特別提醒，今年訂票後開票截止規定和往年不同。為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，往年三處離島開票期限一致的規定這次全面修正，改為訂位日起（含當日）3日內完成開票，例如，1月8日訂票者，應於1月10日前完成開票，旅客應注意開票期限。



另外，這次春節假期尖峰時段1月31日至2月6日台灣出發往離島方向，以及2月6日至2月11日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

退票期限規定也為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以避免影響權益。

遠航表示，為加強服務離島鄉親，協助疏運返鄉旅客，遠東航空依旅客需求規劃了第二波的加班機，金門航線增加了18個架次共2970個座位，馬公航線增加4個架次共660個座位。