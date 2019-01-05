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「小寒」見冬陽！晚上東北季風到　北台下週「忽冷忽暖」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(5)日是二十四節氣中的「小寒」，代表意謂開始進入一年中最寒冷的日子，不過由於東北季風減弱全台氣溫回升，各地多雲到晴。不過今晚開始東北季風增強，北台灣水氣增多轉有雨。

中央氣象局預報員顏增璽表示，今(5)日白天有微弱鋒面通過，東半部及北部山區降雨機率增加，有局部短暫雨，北部平地雲量也會增多，中南部仍維持多雲到晴的天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲累積雨量圖。

溫度方面，北部雲量多高溫稍降至22度，宜花24、25度，中南部及台東約27-29度，清晨各地低溫約16-19度仍較涼，中南部溫差大。晚起東北季風增強，北部地區降雨機率也會增加，氣溫稍下降。

今晚至下週二(8日)受到東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區整天較為陰雨，中南部則為多雲到晴；溫度方面，各地清晨低溫約16-18度，北台灣偏涼，高溫僅18-20度上下，花東也稍涼，中南部則大致溫暖日夜溫差大。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

不過下週一(7日)有一小空檔，東北季風稍減弱，北部氣溫稍回升，降雨也會減少。顏增璽透露，下週天氣對北部民眾來講，就像洗三溫暖一樣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，未來一週有兩波東北季風，分別在週日及下週二，皆會為迎風面帶來局部雨；冷空氣不強，僅北台灣轉濕冷，但持續時間不長，以致北台灣的天氣「忽冷忽暖」變化很頻繁，要多注意調適。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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