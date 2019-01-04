　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東北季風提早肆虐！北部明早「急凍↓6度」　有感降雨到週二

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲北部明天開始下雨到下週二，民眾出門務必攜帶雨具。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

東北季風提早報到！氣象局稍早指出，原以為新一波東北季風明（5）晚報到，改到明清晨便開始通過，北部有感降溫6度，低溫下探16度，而到晚上東北季風增強後，迎風面降雨會更加明顯，北部會一直下到下週二（8），民眾出門務必攜帶雨具。

氣象預報員李孟軒表示，這波東北季風明早開始通過，全台低溫落在16到19度，白天高溫部分，北部22度、中部27度、南部29度、東部25度，降溫最明顯的是北部，會比今（4）氣溫低5到6度。

降雨部分，李孟軒說這波東北季風主要影響迎風面之東半部跟北部山區，不過白天北部平地雲量就偏多，到了晚上降雨明顯，會一直下到下週二，中南部則是多雲到晴。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

至於今晚入夜後的氣溫，李孟軒說明，北部落在17度、中部17度、南部19度、東部19度，出門宜多加件外套避免著涼，住在北部的民眾可把握今晚的好天氣，因為明晚就會開始變天了，週末會在下雨中度過。

至於外界期盼的流星雨，氣象專家吳德榮表示今天起雲層散去，北台灣於今晚、明晨，只要在無光害的地點，機會是不錯的，而據氣象局天文站之資料顯示，元月1日至5日期間有象限儀座流星雨，今天達極大值，一小時120顆。

ET快訊
金山砂珠灣漂來「豬屍」？近看是腫2倍的狗
金山衝浪點砂珠灣漂來一隻死豬　封鎖現場採檢中
孫安佐現身西門町！0偽裝「囚服」直接穿出門
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

極品熱湯灌肚，寒意全散！

關鍵字：氣象雲,東北季風,下雨,低溫,降雨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／鬧雙包！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票　網：莫名其妙

快訊／自強號北湖站發生死傷事故！屍塊彈飛西線　疑旅客跳月台

圈圈地獄攻陷訂票網！高鐵今搶春節票「炸了」　4分鐘內狂賣4.1萬張

影／消失10年黃蘿蔔回來了！新台鐵便當主打「回憶殺」　懷舊亮點一次看

影／搶票預備！台鐵春節加開513列次　離峰紅眼車7折、大專生6.9折

影／承諾又跳票！台鐵「新訂票系統」狂卡關　添9日春節搶票難度

16人均安！貨船漂流台東外海終拖抵花蓮港　污染危機同步解除

聲寶電鍋稱「減糖33％」安心吃飯！專家狠打臉網秒懂：低級誤導

全國431名學術主管不符資格　教團：師資已過剩聘合格教師非難事

商業周刊／自然與古文明的藏庫

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

全國431名學術主管不符資格　教團：師資已過剩聘合格教師非難事

商業周刊／自然與古文明的藏庫

超稀有婆婆！邀她春假飛大馬還「幫付機票錢」　寵媳婦暖舉感動萬人：太甜了

快訊／金山砂珠灣漂來「豬屍」？　近看是腫2倍的狗

PTT中獎！他留個資沒下文　苦等3年樓主曝真相...網笑歪：真．笨板人

獨／金山衝浪點砂珠灣漂來一隻疑似死豬　封鎖現場並檢疫

東北季風提早肆虐！北部明早「急凍↓6度」　有感降雨到週二

3小時內3起！陸客從陸港澳帶豬肝、臘腸、雞仔餅遭罰20萬

范可欽自爆搭公車3年「沒綁過安全帶」　公運處鼓勵民眾檢舉

影／金門小坵岸豬屍腐爛、被啃食　防檢局：一周內公布檢驗結果

光寶科看今年審慎樂觀　董座看加薪「優於同業」

讀懂「九二共識」歷史脈絡　一切從1992香港會談開始

少女心爆發！香奈兒推出CHANCE粉紅甜蜜香水

全國431名學術主管不符資格　教團：師資已過剩聘合格教師非難事

蔡英文「趴趴熊變小金剛」　黃暐瀚：5人救了她

不畏逼宮、嗆習近平　蔡英文網路聲量爆增25萬網友力挺「太勇敢了！大加分」

首例！小豹AI音箱新增ETtoday新聞雲、支援廣播頻道

未來汽車裡面長這樣！TOYOTA超舒適概念座艙登CES電子展

高志鵬拒入監原因曝光！與高齡80多歲老母同住　還在安排照護

商業周刊／自然與古文明的藏庫

VIOS就是狂！輪框硬拖「強刨國道噴煙」　19秒影片千人驚嘆

生活熱門新聞

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全..

月老託夢將「孤獨終老」適合當接..

19日補班年初四　不是本來就放..

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷..

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15..

自強號北湖站發生死傷事故！屍塊..

來台5天胖4kg！香港遊客怨：..

媽沒買坐票抱幼兒硬坐！他怒逼位..

獨／金山漂來一隻死豬　封鎖現場..

阿嬤託夢：眼一直進水　結局讓網..

瑪法達星座大預言／2019年3..

2019年第一場流星雨！周五大..

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

快訊／深夜地牛翻身！0202規..

更多熱門

相關新聞

雲層散去　吳德榮：適合看流星雨

元月1日至5日期間有象限儀座流星雨，今（4日）天達極大值，一小時120顆。氣象專家吳德榮表示，前幾天台灣雲很多不利觀賞，今天起雲層散去，北台灣於今晚、明晨，只要在無光害的地點，機會是不錯的，而明晚、週日晨，雲量增多，天氣又不太合適了；中南部則都是晴朗的，避開光害的干擾，應該是適合觀賞的。

流星雨今晚大爆發！每小時120顆

把握今明好天氣　周六晚轉濕北台14度

終於有好天氣！周五六全台回溫有陽光

北台防豪大雨　「冬陽」明再現

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

19日補班年初四　不是本來就放？

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面