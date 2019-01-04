東北季風提早肆虐！北部明早「急凍↓6度」　有感降雨到週二

▲北部明天開始下雨到下週二，民眾出門務必攜帶雨具。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

東北季風提早報到！氣象局稍早指出，原以為新一波東北季風明（5）晚報到，改到明清晨便開始通過，北部有感降溫6度，低溫下探16度，而到晚上東北季風增強後，迎風面降雨會更加明顯，北部會一直下到下週二（8），民眾出門務必攜帶雨具。

氣象預報員李孟軒表示，這波東北季風明早開始通過，全台低溫落在16到19度，白天高溫部分，北部22度、中部27度、南部29度、東部25度，降溫最明顯的是北部，會比今（4）氣溫低5到6度。

降雨部分，李孟軒說這波東北季風主要影響迎風面之東半部跟北部山區，不過白天北部平地雲量就偏多，到了晚上降雨明顯，會一直下到下週二，中南部則是多雲到晴。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

至於今晚入夜後的氣溫，李孟軒說明，北部落在17度、中部17度、南部19度、東部19度，出門宜多加件外套避免著涼，住在北部的民眾可把握今晚的好天氣，因為明晚就會開始變天了，週末會在下雨中度過。

至於外界期盼的流星雨，氣象專家吳德榮表示今天起雲層散去，北台灣於今晚、明晨，只要在無光害的地點，機會是不錯的，而據氣象局天文站之資料顯示，元月1日至5日期間有象限儀座流星雨，今天達極大值，一小時120顆。