蘇嘉全：反對虛構的九二共識　不接受一國兩制

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／台北報導

中國國家主席習近平2日發表兩岸關係談話，稱「中國人不打中國人」，立法院長蘇嘉全表示，中華民國台灣是主權獨立國家的事實不容否認，對於習近平希望雙方推舉代表人士來進行「民主協商」，蘇嘉全強調，不管是任何人或任何團體，沒有經由人民授權與國會監督下，都沒權利代表台灣人民去進行政治協商。

蘇嘉全表示，從區域和平的角度而言，兩岸事務並非僅關係到中華人民共和國與中華民國台灣之間，而是攸關區域穩定影響甚深的國際焦點，雙方負有相同的維護責任。

而對於中華民國台灣兩千三百萬人來說，他認為，全世界都必須尊重中華民國台灣存在的事實，以及台灣對自由民主的堅持。北京當局以虛構不存在的九二共識，否定一個具有兩千三百萬人民民主國家存在的事實，「我們堅決反對，更不接受一國兩制的安排。」

針對習近平的談話中也提到，希望雙邊推舉代表性人士，就兩岸關係展開廣泛深入的「民主協商」。蘇嘉全強調，不管是任何人或任何團體，沒有經由人民授權與國會監督下，有權利代表台灣人民去進行政治協商。

他也表示，中華民國台灣是華人世界第一個民主國家，願意跟所有華人世界分享民主經驗，期盼對岸也早日建立具備相同於台灣的民主體制，並有健全具代表性的民意機構，與台灣進行友善、平等、互惠的對話溝通。