李俊毅不爭取台南立委補選提名　盼黨內有更多「相忍為黨」文化

▲前民進黨副秘書長李俊毅，退出台南補選立委。（圖／記者周書羽攝，下同）



記者陶本和／台北報導

由於台南市長黃偉哲就職，留下台南市第2選區立委職缺，將於3月16日投票。原本表態爭取提名的民進黨前副秘書長李俊毅2日於黨中央正式宣布退出初選。

台南立委補選，民進黨在上週三中常會成立提名協調小組，專責提名的相關事宜。原本除了李俊毅之外，還包括前勞動部次長郭國文、台南縣前副議長郭秀珠的女兒陳筱諭都投入角逐。

李俊毅2日在黨中央發出聲明，強調自己不以爭個人位子，為黨爭取更多改革空間，以個人不爭避免黨內再一次內部撕裂，期待黨內可以有更多「相忍為黨」的文化。

李俊毅表示，他需要沈澱反省，相信創黨初心，可以從還深愛著黨的同志們身上找回，而改革反省從自己開始「，面對民進黨的挫敗，只要願意深切反省改革，相信民進黨可以再找回民心。」

李俊毅表示，退選後不會表態支持任何人來影響提名，但他認為這次補選即使是綠營優勢區也不見得穩贏，所以黨中央要對提名負起最大責任，目前表態的人選是否是最好的人選，必須做出選擇。

另外，記者追問對於黨內有聲音希望行政院長賴清德參選總統，李俊毅則笑著表示，民進黨需要的不是誰和誰配，而是要「民進黨和人民配」，這樣才能重新站起來。