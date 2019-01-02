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游盈隆：民進黨聽不進基層聲音　2020會遇更大挫敗

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▲▼ 民進黨主席補選辯論, 台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

台灣民意基金會董事、民進黨主席補選候選人游盈隆。（圖／記者周書羽攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨主席補選候選人游盈隆2日上午接受訪問時表示，民進黨在敗選後，最需要的就是黨員講真心話，如果黨聽不進基層的聲音，2020年還是會遭遇更大的挫敗。

游盈隆在接受台灣人俱樂部電台訪問前表示，黨的領導階層必須真正聽到全體黨員的心聲，不是要黨員閉嘴或不要講話，營造表面的團結跟和諧，這是無濟於事的。

游盈隆也針對總統蔡英文的元旦談話表示，她重申兩岸政策是很好的，因為從上任以來，基本的兩岸立場是堅決不接受九二共識，不接受一中原則，不接受台灣是中國的一部分。

游盈隆表示，蔡英文這樣的兩岸立場曾經得到台灣7成以上人民的支持，到現在還是大多數人所支持的，但越來越多人覺得現行兩岸政策的作為上，需要做全面的評估，要有更靈活的政策作為。

游盈隆表示，民進黨的台灣前途決議文中有指出，台灣是主權獨立的國家，依憲法，國號是中華民國，顯示民進黨1999年時已在這個問題上有歷史性的決定和妥協。

他強調，民進黨基本上強調台灣是主權獨立的國家，雖然以中華民國為名，對外代表台灣，始終會有無奈的心情，前總統陳水扁跟蔡英文都會被注意有沒有唱國歌，沒有看到蔡英文有實際的表現，所以很難從客觀來評論。

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關鍵字：游盈隆,民進黨,蔡英文,總統, 總統府

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