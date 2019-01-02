洪孟楷：吳育昇2016年早被呂孫綾「世代交替」

記者徐政璿／台北報導

國民黨文傳會副主委洪孟楷在元旦宣布投入新北市第一選區立委選舉，但該選區前藍委吳育昇更早表態爭取提名。洪孟楷2日受訪時表示，其實世代交替是一個講法，「2016年有部分原因是這樣他(吳育昇)才落選」，3年過去了，吳育昇可能也要思考是否有針對這個議題努力或是改變。

洪孟楷表示，世代交替是過去這段期間是台灣社會的普遍共識，資深立委有資深的好，年輕有年輕的衝勁，最好的的狀況是老幹新枝大家一起努力打拼，為台灣社會達成最好的共識，之前有提出讓老將擔任不分區，輕去區域立委，這是政壇新陳代謝最好的發揮。

洪孟楷指出，他今年36歲，過去10年中央和地方歷練完整，過去2年擔任國民黨發言人主攻手的角色，為政策作辯護，中央地方政策他都了解，爭取為地方服務是他年輕人的責任，「那我的目標對手從來都不是黨內的從政同志，就是跟民進黨現任立委來做競爭」，因此希望過程中有世代交替，讓台灣政治新陳代謝。

針對吳育昇批評「難道比洪孟楷年紀大的都要被世代交替？」一事，洪孟楷回應，其實世代交替是一個講法，「2016年有部分原因是這樣他(吳育昇)才落選」，3年過去了，吳育昇可能也要思考是否有針對這個議題努力或是改變。

洪孟楷指出，世代交替不是年齡，2018年是討厭民進黨獲得勝利，不代表選民對國民黨期待，這絕對要從國民黨本身做起，「我跳出來承擔，也是希望用煥然一新形象爭取選民認同」，他絕對不是針對任何一個人，吳育昇有經驗問政老道，這樣年紀可作經驗傳承，「我願意多多跟他請益」。

▲國民黨發言人洪孟楷。（圖／記者徐政璿攝）