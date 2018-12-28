《都更條例》三讀　政府可代拆釘子戶、容積獎勵明確化

▲《都更條例》修正三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

立法院院會28日下午三讀《都市更新條例》修正草案，未來針對俗稱「釘子戶」的都更不同意戶，透過「3加1」程序來處理，都更計畫圈地範圍在經過都市計畫審議委員會審議後，若有爭議或不同意戶，應舉辦聽證，經過嚴謹審議制度，所有程序完備後，最後政府可代拆，不同意者可提行政救濟。

三讀條文明定，政府應就都市發展狀況、居民意願，及原有社會、經濟關係、人文特色進行調查評估，視情況劃定更新地區；若建築物窳陋，有妨害公安之虞，或居住環境惡劣，足以妨害公共衛生或社會治安、建築物未能符合都市機能等，政府得優先劃定為更新地區。

條文中新增「政府主導都市更新」專章，明定各級主管機關得成立都市更新推動小組，督導、推動都更政策，與協調政府主導都更業務。本次也將都更事業概要同意門檻同意戶比例、土地總面積都提高，合法建築物總樓地板面積從現行10分之1提高為2分之1。

至於都更中的不同意戶，此次也建立「3加1」程序，包括避免惡意圈地，都市更新計畫須送地方政府「都市計畫審議委員會」審議；都更計畫需再送到地方政府「都市更新審議委員會」審理，以合議且公開方式，判定都更範圍是否合理；若有爭議將強制辦理聽證程序，若上述方法皆無法解決，地方政府要透過協商平台在60天內解決拆除日期、方式，才可以代拆，不同意戶也可尋求行政救濟。

獎助部分，過去是由中央規定獎勵上限，地方審議決定額度，此次則改由中央統一訂定建築容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件，條文明定，主管機關得視財政狀況延長房屋稅減半徵收，並以10年為限，等於房屋稅最長可達12年減半徵收；協議合建者可享有土地增值稅減免40%。

此外，時代力量黨團堅持在此次修法中納入的第24-1條「排黑條款」，避免透過強暴、脅迫方式介入都更，但民進黨團總召柯建銘發言指出，這反而是「引進黑道條款」，犯罪主體是誰，國家已有法律制裁，他不贊成為個案立法，否則恐導致都更變得更不穩定。而經過表決，僅時力立委支持排黑條款，因此並未通過。

▼都更案釘子戶要注意了！（資料照／記者季相儒攝）