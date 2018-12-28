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影／蔡英文讚「好投手」慰留　賴清德：哈哈哈哈哈哈

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記者翁嫆琄／台北報導

行政院長賴清德28日召開年終記者會，他笑稱，接任行政院長時自詡為「中繼投手」，下任投手屬於總教練的權責，從來都不是投手之間在交代。不過，總統蔡英文下午則說，賴清德是好投手，希望賴清德繼續領導行政團隊。對此，賴清德晚間赴立法院時被問及此事時則「哈哈哈哈哈哈」一笑帶過。

蔡英文下午出席中職30年特展記者會，會後聯訪談到內閣改組一事，她強調，「他(賴清德)是一個很好的投手」，過去一年相當努力，許多方面政策、措施都有進展、進步，行政團隊真的相當努力，賴清德是重要的領導、核心人物，經過黨內共識，「希望賴院長繼續領導行政團隊，這也讓政府穩定、政策延續，讓國家發展走向最好的方向，希望賴院長跟我們一同努力。」

而今天是立法院本會期最後一天，賴清德晚間5點半也來到立院表達感謝，他表示，今天是立法院本會期最後一天，特別代表來感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及全體同仁，特別是前瞻建設二期預算今天三讀通過，行政院推動的各項重大建設，立法院也具體回應，最後都能在今天三讀通過，「我非常非常感激大家的辛勞」。

不過，在賴清德入立院與綠委們合照後，媒體又問，蔡英文今天低姿態慰留賴，「她叫你繼續投下去」，但賴清德聽到後則僅「哈哈哈哈哈哈」帶過，並二度重申，「時機到了我會再說明」。

▼行政院長賴清德。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲▼行政院長賴清德。（圖／記者翁嫆琄攝）

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關鍵字：賴清德,蔡英文,行政院,立法院,國會直播

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