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朱立倫農曆年後訪美？他評估：7月後最佳！太早恐淪「試水溫」

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▲▼新北市長交接典禮，市府員工歡送卸任市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲卸任新北市長市長朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

根據黨內人士指出，朱立倫的訪美行程，預計將在農曆年前後出訪，他元旦參加總統府前升旗典禮，受訪表示，台灣人民不需要有特別的名義出國，想去隨時可以去，對於下一步的規劃都會在時機成熟時向大家說明。但有美方人士指出，過早安排赴美可能會淪於「試水溫」。

針對候選人訪美安排，全美台灣同鄉聯誼會前會長吳程遠表示，以目前狀況來看，各陣營有意角逐總統的候選人最佳訪美時機應該在明年7至8月中旬之間。除非有哪位候選人是十拿九穩將獲得政黨提名，否則在沒有正式獲得政黨提名之前，過早安排赴美只能淪於「試水溫」，無法期望美方會安排層級較高的對話。

他指出，而這類所謂訪美的「輕行程」，多數會安排到智庫發表演說，並到幾個美國重點城市，與當地僑胞，州眾議員、美國國會議員等有較多接觸；倘若這些參選者受邀出席美國白宮祈禱早餐會，是提前且比較中性的赴美時機。

吳程遠以國民黨為例，黨代表大會多數在8月中旬舉行，若為因應總統大選提前舉辦，黨提名的總統候選人便能以「出席北美地區僑團年會」或發表演說等名義，赴美參訪並與美方有直接且深入的接觸；但若超過8月底就可能過晚，出訪的效果與國內選舉利多都將遞減。各陣營候選人不僅在訪美時機點會多所斟酌，對於美方是否會對哪些陣營提前表態，可謂是如履薄冰。

針對總統候選人參訪美國的時間點考量，早晚各有利弊，若提早去優點是較沒有隱私的問題，也因此可安排會面的人物更多，但缺點是尚未成為黨提名人，美方可能較不重視，給予的規格也有所不同，除非美方分析該候選人當選機會非常大。

相反的，若將時間點往後安排，候選人較無隱私、行程易受限制，但當時已是黨提名人，美方會給予較多尊重，接待規格必會更高。


吳程遠指出，台北市長柯文哲則是沒有政黨的包袱，赴美訪問的時機點，會較其他由政黨推舉的總統候選人更為靈活。不過值得關注的是，民進黨政府在美台關係上已提前設下「蔡英文障礙」。

他提出，蔡政府的「仇中、親美、媚日」的執政方針，打破了馬英九「和中、親美、友日」的平衡關係，換言之，蔡英文對美政策的近乎完全服膺的態度，對於將國家核心利益放第一的美國來說，傾斜式的美台關係確實有難以抗拒的魅力，對於其他競選陣營來說，望塵莫及。

▲▼朱立倫元旦在總統府前升旗，被解讀為與總統蔡英文隔空叫陣。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫元旦率團隊赴總統府前升旗，被解讀為與總統蔡英文隔空叫陣，政治意味濃厚。（圖／記者羅婉庭攝）

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