蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安真有總統命？命理師李靜唯曝「大象變獅子」：時間正在替他鋪路

▲▼台北市長蔣萬安出席丙午迎新春聯揮毫大會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市長蔣萬安近來話題不斷，媒體人周玉蔻甚至喊話綠營，「民進黨人再繼續哀號怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後，直接攻選2028」。對此，台灣吠陀占星權威李靜唯分析，蔣萬安的命盤顯示，他並非一開始就鋒芒畢露的政治人物，而是屬於厚積薄發型，如今聲量與能量逐漸到位，目前正走在「大象變獅子」的運勢轉折，2026年後的整體走勢仍屬強勁，且「真正的高峰，還在更後面」。

李靜唯近日在臉書粉專發文分享觀察，提到蔣萬安的「紅」並非來自一夕之間的聲量暴衝，而是一種長期存在、如今終於被看見的氣質。她指出，蔣萬安外型貴氣卻不張揚，重視家庭，在問政時擲地有聲卻不失溫度，與民眾互動時也自然流露親和力，這些特質讓不少台北市民對他產生深層的認同感，形成的是一種信任感，而非喧嘩式的魅力。

塔羅解析蔣萬安性格　人格、靈魂同為「隱者」

從塔羅命盤來看，李靜唯指出，蔣萬安的牌組相當特殊且高度一致，人格牌與靈魂牌皆為「隱者」，對應處女座能量，象徵其心思細膩、習慣獨自承擔責任，並願意長期投入公共服務。這樣的性格，一生難免遇到是非與誤解，但他往往選擇內化、消化，而非正面反擊。

在感情層面，蔣萬安的愛情牌為「世界」，李靜唯解讀，這代表自律、韌性與長期承諾，也象徵深厚的家國情懷。她認為，這樣的牌象正好呼應蔣萬安與夫人同甘共苦、歷經時間考驗的婚姻關係。至於財富牌為「死神」，則意味著人生並非一路順遂，而是歷經明顯起落與轉折，但死神真正的核心並非失去，而是重生的能力，是一種「被打倒後反而站得更穩」的能量。

▲占星師李靜唯。（圖／翻攝自李靜唯臉書）

▲占星師李靜唯。（圖／翻攝自李靜唯臉書）

2026走「吊人」流年　適合守成爭連任

談到未來流年，李靜唯指出，蔣萬安2026年將進入「吊人」流年，外界聽到往往直覺聯想到低潮，但她認為，對於需要爭取連任的政治人物而言，吊人反而象徵「不必大幅改變、適合順勢而為」。關鍵在於謙卑、低調、換位思考，真正理解基層民眾處境，持續推動能改善生活的政策，守住原本路線，本身就是最有力的策略。

相較之下，2027年的「死神」流年才是真正的考驗。李靜唯指出，從整體國運來看，2026下半年至2027年底，將是一段混亂、拉扯、甚至寸步難行的時期，即便蔣萬安順利連任，也難免面臨結構性的挑戰與壓力。

不過，李靜唯也補充，從吠陀占星角度來看，蔣萬安目前正行走在相當有力的水星大運，讓他在事業上思路清晰、策略明確，能以理性應對複雜局勢。再加上其星盤中木星位於巨蟹座的「廟旺」位置，象徵深厚的貴人運與民意基礎，並形成罕見的「大象變獅子」格局，意味著其人生將從溫和持重，逐步轉化為來自內在厚度的威望型領導。

李靜唯最後總結，2026年對蔣萬安而言能量強勁，10月後又轉入旺盛的金星流年，若非自我選擇退場，整體走勢幾乎可說勢不可擋；但她也直言，蔣萬安真正的高峰仍在未來，必須等到數年後進入木星流年，聲望與格局才會真正站上頂峰，「他的故事，還沒有走到最精彩的篇章，而時間，正在為他鋪路。」

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

蔣萬安被預言大象變獅子！命理師曝未來走勢

陳亭妃初選出線！謝龍介先遞選戰公約

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

國民黨新人事曝光　楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

分析美印太佈局　胡振東：美軍離台灣不遠

虧賴瑞隆勝出「被挑來當吉祥物」　白喬茵被嗆

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

台北市警察局長李西河明（16日）屆齡退休，不過新任人選尚未正式公布，讓許多國民黨議員喊話內政部別讓北市有治安空窗。內政部長劉世芳今下午已致電台北市長蔣萬安，溝通新任北市警察局長人事，將由高雄市警察局局長林炎田接任，預計1月20日上任。

北市警察局長誰接任？　藍議員嗆賴清德別只顧選舉

北市警察局長誰接任？　藍議員嗆賴清德別只顧選舉

綠諷：蔣萬安快宣布發醫護、警消人員首都加給

綠諷：蔣萬安快宣布發醫護、警消人員首都加給

徐國勇酸營養午餐騙選票　蔣萬安一句狠打臉

徐國勇酸營養午餐騙選票　蔣萬安一句狠打臉

親題春聯今馬熊讚　蔣萬安：希望送給黃仁勳

親題春聯今馬熊讚　蔣萬安：希望送給黃仁勳

蔣萬安占星解析2026流年政治前景塔羅牌

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

