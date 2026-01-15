蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

台北市長蔣萬安近來話題不斷，媒體人周玉蔻甚至喊話綠營，「民進黨人再繼續哀號怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後，直接攻選2028」。對此，台灣吠陀占星權威李靜唯分析，蔣萬安的命盤顯示，他並非一開始就鋒芒畢露的政治人物，而是屬於厚積薄發型，如今聲量與能量逐漸到位，目前正走在「大象變獅子」的運勢轉折，2026年後的整體走勢仍屬強勁，且「真正的高峰，還在更後面」。

李靜唯近日在臉書粉專發文分享觀察，提到蔣萬安的「紅」並非來自一夕之間的聲量暴衝，而是一種長期存在、如今終於被看見的氣質。她指出，蔣萬安外型貴氣卻不張揚，重視家庭，在問政時擲地有聲卻不失溫度，與民眾互動時也自然流露親和力，這些特質讓不少台北市民對他產生深層的認同感，形成的是一種信任感，而非喧嘩式的魅力。

塔羅解析蔣萬安性格 人格、靈魂同為「隱者」

從塔羅命盤來看，李靜唯指出，蔣萬安的牌組相當特殊且高度一致，人格牌與靈魂牌皆為「隱者」，對應處女座能量，象徵其心思細膩、習慣獨自承擔責任，並願意長期投入公共服務。這樣的性格，一生難免遇到是非與誤解，但他往往選擇內化、消化，而非正面反擊。

在感情層面，蔣萬安的愛情牌為「世界」，李靜唯解讀，這代表自律、韌性與長期承諾，也象徵深厚的家國情懷。她認為，這樣的牌象正好呼應蔣萬安與夫人同甘共苦、歷經時間考驗的婚姻關係。至於財富牌為「死神」，則意味著人生並非一路順遂，而是歷經明顯起落與轉折，但死神真正的核心並非失去，而是重生的能力，是一種「被打倒後反而站得更穩」的能量。

2026走「吊人」流年 適合守成爭連任

談到未來流年，李靜唯指出，蔣萬安2026年將進入「吊人」流年，外界聽到往往直覺聯想到低潮，但她認為，對於需要爭取連任的政治人物而言，吊人反而象徵「不必大幅改變、適合順勢而為」。關鍵在於謙卑、低調、換位思考，真正理解基層民眾處境，持續推動能改善生活的政策，守住原本路線，本身就是最有力的策略。

相較之下，2027年的「死神」流年才是真正的考驗。李靜唯指出，從整體國運來看，2026下半年至2027年底，將是一段混亂、拉扯、甚至寸步難行的時期，即便蔣萬安順利連任，也難免面臨結構性的挑戰與壓力。

不過，李靜唯也補充，從吠陀占星角度來看，蔣萬安目前正行走在相當有力的水星大運，讓他在事業上思路清晰、策略明確，能以理性應對複雜局勢。再加上其星盤中木星位於巨蟹座的「廟旺」位置，象徵深厚的貴人運與民意基礎，並形成罕見的「大象變獅子」格局，意味著其人生將從溫和持重，逐步轉化為來自內在厚度的威望型領導。

李靜唯最後總結，2026年對蔣萬安而言能量強勁，10月後又轉入旺盛的金星流年，若非自我選擇退場，整體走勢幾乎可說勢不可擋；但她也直言，蔣萬安真正的高峰仍在未來，必須等到數年後進入木星流年，聲望與格局才會真正站上頂峰，「他的故事，還沒有走到最精彩的篇章，而時間，正在為他鋪路。」