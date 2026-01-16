台美關稅15%、232條款也談妥　賴清德籲：朝野黨團支持談判協議

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

各界關注的台美關稅議題，在美國時間15日揭牌，台灣取得與日韓等主要競爭對手齊平的「對等關稅15%不疊加」，此外，還談妥了半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇。對此，總統賴清德今（16日）表示，今天的談判未來會更有助於台灣的產業立足台灣、佈局全球，行銷全世界，希望我們國人同胞都能團結合作。賴也呼籲，未來朝野黨團都能支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

賴清德說，台美對等關稅在今天清晨已經底定，鄭麗君副院長、楊珍妮政委負責任地在第一時間召開記者會，早上10點行政院長卓榮泰也特別對國人做詳細的說明。

賴清德表示，這次談判我方承諾政府將協助台灣企業出資2500億美元投資美國，台灣的政府將運用信用保證支持台灣的金融機構，授信台灣的企業赴美投資額度2500億美元，台灣也因此得到4個目標。

第一，對等關稅降為15%同時不疊加，這個條件是美國主要貿易逆差國，包括日本韓國歐盟相同的待遇，過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定，或類自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國相對台灣是有競爭優勢，但是現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國好的機會。

第二，232關稅的部分，我國政府是全球第一個，爭取到美國同意，後續赴美投資的企業在半導體或半導體衍生性商品，可以再一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率。其他適用232條款的商品，包括木材家具、汽車零組件或是太空產業零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三，台灣模式得到美國支持，後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施等協助台灣政府，讓台灣赴美投資的企業能形成群聚，有助於台灣企業跟美國企業在研發設計、廣大市場上合作，讓台灣產業進一步融入美國的經濟結構中。

第四，不僅僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代通訊產業、生物醫療科技產業等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏發展。

賴清德強調，今天的談判未來會更有助於台灣的產業立足台灣、佈局全球，行銷全世界，希望我們國人同胞都能團結合作。賴也呼籲，未來朝野黨團都能支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

另外，賴清德也感謝談判團隊的辛勞，不管是在美國實體談判，或是在台灣透過視訊談判，都非常辛苦。要感謝蕭美琴副總統、行政院卓榮泰院長、國安會以及行政院相關部會都非常辛苦，在談判的時候都過美國時間，今天清晨其實我們也都沒有睡覺，密切關注談判過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判簽訂後，大家才放下心來，我們大家一起努力，台灣未來會更好。