侯友宜誓言解決市民問題：新北市做不好「不罵我罵誰啊？」

▲新北市長侯友宜30日上午前往消防局及海山消防分隊慰勞消防隊辛勞。（圖／新北市新聞局提供）



記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜30日上午前往消防局及海山消防分隊慰勞消防隊辛勞，對於他日前不斷霸氣向媒體說「新北市做不好就罵他」，他再度強調，「新北市做不好，不罵我，要罵誰啊？」他說這不叫霸氣，而是責任，自己一定全力以赴，解決市民的問題。

侯友宜赴消防局慰問警消辛勞，受訪時媒體詢問，日前他說「如果你做不好，罵你沒關係」，怎麼突然這麼霸氣？侯友宜回說，「新北市做不好，不罵我，要罵誰啊？」他強調這不叫霸氣，而是責任，既然當市長，就要全力以赴，把市民的問題解決，市民的問題沒有解決，苛責市長哪有不對，不然要苛責誰，所以他一定會全力到各地解決民眾問題。

另外，他肯定「行動急診室」的成果，並視察消防分隊救災救護演練，指出新北市OHCA(到院前心跳、呼吸停止)康復率，從4.03%提高到8.05%，世界排名第二，僅次於西雅圖的8.2%，因此期許同仁再接再厲，成為全球第一，目標暫定為9%。

侯友宜表示，多年來消防局致力於防災救災、救援救護等業務，尤其運用網際雲端科技研發的「行動急診室」頗有成效，讓OHCA康復率，從4.03%提升至8.05%，為全世界排名第二，是出院康復率最棒的城市。

侯友宜說，OHCA康復率對腦中風、心肌梗塞患者、心肺復甦有狀況的，以及重大傷患等急救事件非常重要，能在第一時間讓人起死回生，這幾年計救回1,134生命，攸關民眾生命安全問題，他一定全力守護。OHCA康復率未來目標暫定為9%，希望超越第一名的西雅圖，成為全世界第一。

對於視察消防隊是有親切感，侯友宜表示，他們都是他幾十年並肩作戰的老兄弟，有的從年輕打到老，有的是他在新北市新交的戰友，這些人跟他有感情，救災救難重視的是一個團隊、紀律跟榮譽。

侯友宜指出，更重要的事大家要有朋友的感情，大家知道對方的專長在哪，他們採取合作的方式是怎麼樣作戰，所以他對每一個同仁都很熟悉，這個人適合做什麼，那個人適合做什麼，怎麼把它組合起來更堅強的團隊，他相信自己比任何一個縣市了解更多，他也表示，在場每一個弟兄他都可以叫得出名字來。

此外，新北巿板橋區陽信銀行板橋分局搶案，警察局於28小時破案，侯在結束上午行程，也特別到海山分局肯定同仁作為，他期勉同仁秉持「智能城市」及「行動治理」等施政目標，繼續落實為民服務工作。