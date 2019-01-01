快訊／卸任後首曝光！凱道捕獲「野生朱立倫」：過去兩年半民眾過得不是很好

▲卸任新北市長朱立倫參加總統府前升旗典禮，唱國旗歌。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

剛從日本旅行返台的的卸任新北市長朱立倫，元旦六點準時抵達凱道，參加總統府前升旗典禮；他受訪表示，自己以市民身份參加升旗典禮，媒體問及為何想來參加升旗，他表示，很榮幸在中華民國108年的第一天，跟所有的市民朋友站在一起，另一方面，也表示「這是我們對國家的尊敬，與對國家的期待」，過去兩年半民眾過得不是很好，大家都期待可以過對更好，市民能夠過得更快樂，大那夠賺更多的錢，「我們責任很重大」。

朱立倫陪伴家人度過難得的長假，已從日本旅行一週回國，1日上午六點現身總統府，是他卸任後首次出席公開場合，以市民的身份出席公開場合，他受訪表示，未來要「政治零分，經濟滿分，民眾都期待可以賺更多的錢，我們都有責任」；他說，過去在公職體系工作，很多事情，會從政府的角度思考，現在回歸成為市民，他希望能夠更深入的學習，發現所有市民的問題，以及所有市民希望解決問題的方法，是他未來的目標。

媒體追問，「後年是否還會用市民的身份」參加總統府升旗，朱立倫回應，希望後年還是希望跟所有民眾站在一起在這邊升旗，但與希望先跟著所有市民一起走，希望中華民國可以更好。他也說，「民眾的期待我們很清楚」，這是我們這一代的責任。

朱立倫表示，他自己會更努力、學習更多，尤其是找到大家所期待的「解決問題的方法」，讓中華民國找出一條新的出路。

朱立倫帶著夫人高婉倩，前新北市政府秘書長許育寧、前新北市民政局長江俊霆、前新北市觀光局長陳國君、前新北市新聞局主任秘書黃詩婷等人，天未亮就在襄陽路的博物館前會合。

朱立倫身著身穿低調的黑外套、黑褲、球鞋，特別帶了寫著「TAIWAN」、「R.O.C.」的紀念圍巾，徒步前往總統府前廣場，參加典禮。現場不少民眾發現他，紛紛爭取合照、握手，朱立倫也展現超高親和力，成為「市民」的他沒有行程壓力，放下以往的嚴肅，化身暖男、來者不拒。

朱立倫卸任當天宣布2020要為台灣努力，此話含意相當明顯，就是要參選2020總統大選；而心他的競選辦公室尚未正式成立，據了解，「臨時工作室」將位於台北市。朱立倫表示，辦公室的確切地點，待時機成熟，他會向大家報告。

▼卸任新北市長朱立倫參加總統府前升旗典禮，民眾搶合照。（資料照／記者羅婉庭攝）

