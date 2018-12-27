侯友宜被問與柯、鄭、韓互動：開會是解決問題　不是來吵架

▲ 盧秀燕、侯友宜、韓國瑜。（圖／新北市新聞局提供）



記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜27日視察地方區公所，針對上午首次出席行政院會，受訪被連番問及與台北市長柯文哲、桃園縣長鄭文燦、高雄市長韓國瑜的互動，會中談論氣氛等，他表示開會是要解決問題，不是要吵架的。

對於上午行政院會，侯友宜受訪表示，他跟院長賴清德建議了幾件事，有些是老問題尚未解決，例如財政收支劃分法，一直都沒有修改，對新北的市民來講這是不公平、不正義的，新北的年均預算4萬，台北市6.4萬，這裏的中央統籌分配稅款還是比人家少，我們一人是8000，台北市15,000，對很多的財政算算這8年來升格，中央若按照以前的算法，還欠我們1,500億。



他希望在整個財政分配上可以公平，讓新北市在很多的建設需要支援經費的部分，「給我們一個公平的待遇」，他表示，相信賴清德已經了解，賴也交代財政部做後續處理。

他再度提及新板特區精華地段，他自己提出要做為一個「科技影音創意樂園」，老縣長蘇貞昌則說要建兒童博物館，中央應該重視，賴也答應他，會要求文化部重新思量，快速決定新建方向，讓這塊土地能夠活化。

對於豬瘟防疫議題侯友宜也向賴清德表示，必須要將疫情防堵於境外，地方也要做好萬全的準備，賴也認同，與他相談甚歡，頻頻做出指示，他強調，中央跟地方要用嚴謹的態度合作，正視問題，面對即將有可能在中國大陸已經幾乎都淪陷的狀況，台灣做好萬全應變措施。

媒體問及會中討論氣氛以及與市長們互動，侯友宜強調，「開會是要解決問題，不是要吵架的」，所以他把實際的困難、問題，讓中央能夠聽見，給他們一個公平方式去解決，也得到賴清德的指示了，他希望用積極的態度去解決，民眾所面臨到的困難。

他也表示，台北市長柯文哲在就坐在他的右邊，兩人也本來就相識，鄭文燦則在他的左邊，他說，其實台灣真的很小，「我走到行政院裡面很多部會首長，一半以上也都是我認識的朋友」，大家就共同努力做事就對了。

侯友宜與高雄市長韓國瑜也是多年朋友，針對兩人在會中的互動，侯表示，他們有交換一些工作上的心得，希望城市互相合作，增加進步的機會。