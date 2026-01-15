　
政治

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

▲國防部15日回應菸酒商得標9公厘手槍彈藥案爭議。（圖／ETtoday資料照）

▲國防部15日回應菸酒商得標9公厘手槍彈藥案爭議。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇靖宸／台北報導

針對國防部軍備局對外採購子彈案爭議，國民黨立委馬文君今（15日）指出，軍備局去年底決標一項包括9公厘手槍彈藥的標案，該案共採購350萬發、採購金額4550萬元，由「台灣禾亞國際有限公司」得標，但該公司成立至今先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，至今未投標過任何政府標案。對此，國防部回應，子彈屬管制性物品，國內廠商無產製能力，國防部依法辦理公開辦理招標，而近10年同類購案廠商資格須有營業項目具備槍砲彈藥刀械輸出入業的等3項證明。

馬文君15日在臉書表示，軍備局去年底決標，對外採購5.56公厘步槍鋼芯彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥，其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元，此案由台灣禾亞國際有限公司得標；該公司109年成立、位於台中，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今未投標過任何政府標案，但卻在去年6月變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

對此，國防部15日回應，經查案內採購的9公厘手槍彈 ，近10年同類購案廠商資格均訂定為「合法設立或登記證明 」、「營業項目（需同時具備槍砲彈藥刀械輸出入業、國際貿易業)」及「納稅證明 」等3項，以確保廠商具有進口管制性物品供售能力。

國防部說，因「子彈」屬管制性物品，國內廠商無產製能力，為廣徵商源，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，以「內購外貨」方式籌獲，而得標商須於投標時，繳交預算金額3％押標金，以保障合約如期簽訂；並於決標後繳交契約金額5％履約保證金，於一定期限內取得外國政府或其授權機構核發的「輸出許可證明」，並獲得經濟部進口同意的文件。

國防部強調，軍備局除會同廠商辦理文件查驗，並由專業火工人員，依美軍標準對交貨品項實施品質檢驗及性能測試，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金、刊登停權等，以維護機關權益。

每日新聞精選

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

針對民眾黨主席黃國昌返台後宣稱，1.25兆元國防特別預算僅約三千億元為對美軍購，並表示將自提版本。對此，民進黨發言人韓瑩今（15）表示，相關說法與事實不符，已遭國防部及美國在台協（AIT）澄清，呼籲黃國昌停止混淆視聽。

關鍵字：

國防部菸酒商子彈國軍馬文君台灣禾亞國際有限公司

