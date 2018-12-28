就在台北！朱立倫衝刺2020「總統競選工作室」明年初開張

▲新北市長朱立倫被稱為2020不二人選，網路票選為最被看好的藍營候選人。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

對外宣布「2020要為台灣打拚」的朱立倫，目前正與家人享受難得的休假時光；對於他的下一步，總統競選辦公室何時成立？落於何處？何時訪美？各界紛紛猜測，引發高討論度。

據黨內人士透露，朱立倫的競選辦公室尚未成立，依目前規劃應是「臨時工作室」，也非日前媒體報導的「從新北市出發」，而是位於新聞聚焦的首都台北市。至於朱立倫的訪美行程，據消息來源表示，原本預計在農曆年前後，但近日有聲音提出二月初太早。

針對總統候選人參訪美國的時間點考量，若提早去，優點是較沒有隱私的問題，也因此可安排會面的人物更多，但缺點是尚未成為黨提名人，美方可能較不重視，給予的規格也有所不同，除非美方分析該候選人當選機會非常大。

相反的，若將時間點往後安排，候選人較無隱私、行程易受限制，但當時已是黨提名人，美方會給予較多尊重，接待規格必會更高。

根據美方聯誼會代表指出，以台灣可能參選2020的人選中，目前能提前去的，只有台北市長柯文哲，只要他明確的表態，訪美的時間安排就少了黨派與提名的顧忌。

他建議，其他陣營若打算提前二月或四月，最好是已經過黨內確認的人選；他也認為，最理想的訪美時間點，是2019七月至八月底之間，因為時機剛好成熟，若再延後就太遲了。

朱立倫2020總統競選團隊名單也是眾所矚目，以他過去的市府團隊，從桃園縣時代就是走高效率、嚴謹、機靈、管理化的作風，朱25日卸任新北市長當天已透露的人選，有前民政局長江俊霆，判斷力強、幽默風趣、好點子用不完，人稱「大頭」局長，是朱早期參選立委時第一位助理，朱最信任的左右手。

另一位則是前新北市新聞局主任秘書黃詩婷，外貌、聲音都甜美可愛，年輕又機靈，媒體界出身，也得朱立倫信任，未來將繼續協助朱打2020總統選戰，據推斷，她將負責新聞監控、媒體聯繫的角色。

據了解，朱立倫陪伴家人旅行後，會展開環台學習之旅，走訪各地，聽聽基層的意見，將把重點放在「尋找、解決台灣問題」、「國際接軌和與國際競爭」的方法。

藍營朱、馬、王、吳「四個太陽」，為2020年總統大選加溫；而鬧得沸沸揚揚的「黨內初選」，黨主席吳敦義到底將如何制定遊戲規則，藍營人士分析，吳越傾向「民調＋黨員投票」，甚至「黨員民調」，反而會給朱立倫出來參選的正當性。

他進一步說明，原因是大家會覺得「吳敦義在刻意操弄」，導致黨內對朱立倫的支持度反而增加，加上這次九合一大選中吳敦義失言引起負面風波、不少候選人不願與其同台。 似乎也反應在「藍營2020總統人選」民調，台灣民意基金會研究發現，54.3%支持朱立倫，25.5%支持王金平，6.5%支持吳敦義，13.6%沒意見、不知道、拒答。換言之，在台灣的成年人中，明顯超過半數的人支持朱立倫代表國民黨參選總統，4分之1的支持王金平，遠低於1成的人支持吳敦義。

近日民進黨派系鬥爭不斷浮上檯面，而國民黨四座山頭各個蓄勢待發，他們的一舉一動，都將被放大檢視，直到確定各黨初選遊戲規則出爐與2020候選人名單明朗。