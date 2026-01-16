陳亭妃有多強？　Cheap分析「變態級基層實力」：謝龍介沒機會了

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨中央15日公布台南市長初選民調結果，陳亭妃以2.7個百分點的些微差距擊敗林俊憲，下週將正式提名。對此，百萬YouTuber「Cheap」表示，在所有台南立委、議員挺林俊憲，加上是總統嫡系，陳亭妃為啥會贏？全因「變態級的基層實力」、「無孔不入的勤奮」，在台南市，自己認為藍營的謝龍介是沒機會了，但不會只有15%那麼慘，唯一的奇蹟，大概就是綠營分裂。

Cheap表示，幾乎所有台南立委加上議員都挺林俊憲，加上是總統的嫡系大弟子，反觀陳亭妃只有王世堅+阿扁兩人支持，根本邊緣人取暖，看起來林俊憲蠻強的吧？結果陳亭妃還是贏了。

Cheap認為，陳亭妃有「變態級的基層實力」，因為陳亭妃在台南的基層實力太強了，自己之前去永康演講，禮拜天早上，陳亭妃一個大立委，不是她的選區，還特別跑來坐在台下聽10分鐘，難怪能吸到中間選民的票。

Cheap表示，台南人都知道，陳亭妃3屆市議員、5連霸立委，一天好像有48小時一樣，地方跑得比誰都勤。

Cheap指出，林俊憲就給人「比較懶」的評價，也不是真的懶，是比較愛上政論節目，會操作網路議題，但台南人喜歡人在巷口聽他說話，而不是在電視上幫他講話。

Cheap直言，陳亭妃這種無孔不入的勤奮，是林俊憲這種走「精英、抱大腿」路線的人，很難抗衡的。

「謝龍介應該輸了」，Cheap認為，在台南市，自己認為謝龍介是沒機會了，但不會只有15%那麼慘，如果是林俊憲，渾身打點，謝龍介還有機會一搏，唯一的奇蹟，大概就是綠營分裂，但政治很現實的，本命區不能丟，新潮流再怎麼不爽，大概也只能含淚支持。

Cheap說，先恭喜陳亭妃了，然後自己猜，那些初選時罵陳亭妃背骨的新潮流市議員，陳亭妃應該很快會一一拜訪，快速整合。

▼陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）