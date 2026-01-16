　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2500億對美投資掏空台灣？　綠委打臉：比日韓更自由的「企業投資」

▲台日韓對等關稅投資比較。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

▲台日韓對等關稅投資比較。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國商務部今（16日）正式宣布台灣對等關稅談判結果，對台稅率降至15％，且不疊加MFN，我國政府則承諾2500億企業自主投資，不料，卻遭在野黨砲轟該承諾恐掏空台灣。對此，綠委沈伯洋表示，台灣從美國眼中的逆差大戶，變成被認證的戰略隊友，稅率不但跟日韓對齊，甚至爭取到更自由的「企業投資」，面對立法院散播關稅謠言的部分，他真的講不出什麼好話。

綠委陳培瑜提及，行政院今日公布台美關稅談判的總結成果，她想謝謝鄭麗君副院長和所有辛苦的談判團隊爭取到多項關鍵共識，目的很清楚，就是要讓台灣企業在美國市場更有利、投資布局更穩、產業升級。

陳培瑜點出，關稅談判結果顯示，台灣取得逆差國最優惠稅率，對等關稅降到15%，而且「不疊加」原本MFN稅率，也就是說，計算方式跟日本、韓國、歐盟同樣標準，對工具機、手工具等傳統產業來說，出口壓力可望下降、接單更有利。

陳培瑜進一步點出，台灣也成為第一個獲得半導體等最優惠待遇國家，凸顯美方將台灣視為半導體重要戰略夥伴，半導體與衍生品「232關稅最優惠待遇」降低不確定性。

此外，陳培瑜說，這次談判也建立了「台灣模式」的供應鏈投資合作，台商去美國投資也要形成台灣產業聚落，美方接受並認同「台灣模式」供應鏈合作，有利台灣業者在美國拓展半導體與ICT版圖、形成聚落、擴大全球競爭力。

陳培瑜說明，企業投資承諾指的是，企業自主投資2500億美元，政府則以信用保證支持最高2500億美元授信額度，這不是政府直接出資，而是用信用保證機制協助融資需求。

陳培瑜強調，談判結果還促成台美雙向投資，這也是其他國沒有的深化，包括AI戰略夥伴、雙向投資、擴大合作「五大信賴產業」，台灣的製造強項結合美國的研發、人才與市場，讓彼此成為全球AI供應鏈的重要戰略夥伴。

針對對等關稅談判結果，民進黨立委沈伯洋也指出，台灣從美國眼中的逆差大戶，變成被認證的戰略隊友，不但跟日韓對齊，甚至爭取到更自由的企業投資。

沈伯洋表示，他要感謝麗君副院長、楊珍妮談判代表，以及超級抗壓的談判團隊，不過，面對這一年多來，藍白在立法院散播關稅謠言的部分，自己真的講不出什麼好話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

住高雄五星飯店送漢來熊小提燈　再享免費接駁直達冬日遊樂園

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

政治熱門新聞

即／5連霸資深女議員交棒　賴清美宣布由兒子傳承服務

懶人包／關稅皆15%！投資大不同　「台灣模式」對比日韓差異一次看懂

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

蔣萬安被預言大象變獅子！命理師曝未來走勢

陳以信批台美關稅談判「輸到脫褲子」

鄭麗君今在美開記者會宣布　台美關稅15%不疊加、獲得232最惠國待遇

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

關稅談判結果4大意義　立足點拉齊盟友、降低半導體與衍生品不確定性

陳亭妃有多強？　Cheap分析「變態級基層實力」：謝龍介沒機會了

台美關稅揭牌15%　國民黨轟：掏空台灣的壓力正在增加

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

台美關稅拍板15%！台灣模式輸出美國　9大QA重點一次看

陳亭妃「十年磨一劍」爭歷史定位　林俊憲難敵

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

更多熱門

相關新聞

全球首國取得232條款關稅優惠　鄭麗君：投資產能2.5倍的零關稅配額

全球首國取得232條款關稅優惠　鄭麗君：投資產能2.5倍的零關稅配額

各界關注的台美關稅議題，在美國時間15日揭牌，台灣取得與日韓等主要競爭對手齊平的「對等關稅15%不疊加」，此外，還談妥了半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君說，232條款項目「美方尚未正式公布稅率」，也就是台美是在預設情境下磋商，最終獲美方承諾將給予台灣最優惠的待遇，配額內0關稅、配額外15%優惠關稅。

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

台灣關稅15%　川普政府：TSMC美國擴廠再加碼

台灣關稅15%　川普政府：TSMC美國擴廠再加碼

黃國昌稱「美方向他道歉」　林智群痛批：鬼扯

黃國昌稱「美方向他道歉」　林智群痛批：鬼扯

談妥對等關稅15%不疊加　鄭麗君：對台經濟衝擊減緩8成

談妥對等關稅15%不疊加　鄭麗君：對台經濟衝擊減緩8成

關鍵字：

關稅對等關稅15％關稅台灣沈伯洋鄭麗君美國日本韓國陳培瑜

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面