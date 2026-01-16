2500億對美投資掏空台灣？　綠委打臉：比日韓更自由的「企業投資」

▲台日韓對等關稅投資比較。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國商務部今（16日）正式宣布台灣對等關稅談判結果，對台稅率降至15％，且不疊加MFN，我國政府則承諾2500億企業自主投資，不料，卻遭在野黨砲轟該承諾恐掏空台灣。對此，綠委沈伯洋表示，台灣從美國眼中的逆差大戶，變成被認證的戰略隊友，稅率不但跟日韓對齊，甚至爭取到更自由的「企業投資」，面對立法院散播關稅謠言的部分，他真的講不出什麼好話。

綠委陳培瑜提及，行政院今日公布台美關稅談判的總結成果，她想謝謝鄭麗君副院長和所有辛苦的談判團隊爭取到多項關鍵共識，目的很清楚，就是要讓台灣企業在美國市場更有利、投資布局更穩、產業升級。

陳培瑜點出，關稅談判結果顯示，台灣取得逆差國最優惠稅率，對等關稅降到15%，而且「不疊加」原本MFN稅率，也就是說，計算方式跟日本、韓國、歐盟同樣標準，對工具機、手工具等傳統產業來說，出口壓力可望下降、接單更有利。

陳培瑜進一步點出，台灣也成為第一個獲得半導體等最優惠待遇國家，凸顯美方將台灣視為半導體重要戰略夥伴，半導體與衍生品「232關稅最優惠待遇」降低不確定性。

此外，陳培瑜說，這次談判也建立了「台灣模式」的供應鏈投資合作，台商去美國投資也要形成台灣產業聚落，美方接受並認同「台灣模式」供應鏈合作，有利台灣業者在美國拓展半導體與ICT版圖、形成聚落、擴大全球競爭力。

陳培瑜說明，企業投資承諾指的是，企業自主投資2500億美元，政府則以信用保證支持最高2500億美元授信額度，這不是政府直接出資，而是用信用保證機制協助融資需求。

陳培瑜強調，談判結果還促成台美雙向投資，這也是其他國沒有的深化，包括AI戰略夥伴、雙向投資、擴大合作「五大信賴產業」，台灣的製造強項結合美國的研發、人才與市場，讓彼此成為全球AI供應鏈的重要戰略夥伴。

針對對等關稅談判結果，民進黨立委沈伯洋也指出，台灣從美國眼中的逆差大戶，變成被認證的戰略隊友，不但跟日韓對齊，甚至爭取到更自由的企業投資。

沈伯洋表示，他要感謝麗君副院長、楊珍妮談判代表，以及超級抗壓的談判團隊，不過，面對這一年多來，藍白在立法院散播關稅謠言的部分，自己真的講不出什麼好話。