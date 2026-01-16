港持刀嫌被開槍擊斃！親友批警殺人：他平常有禮貌、不頂嘴

▲嫌犯持刀挾持一名女子，被警方開槍擊斃。（圖／翻攝監視畫面）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名持香港身分證的越籍男子15日晚間在街上揮刀，並狹持一名女子，被警方連開兩槍擊斃。嫌犯家屬16日上午出面認屍，其中一名女性親友控訴警方開槍殺人，並強調嫌犯性格單純、有禮貌，持刀可能只是為了「自保」。

根據港媒報導，嫌犯的母親與一名女性親友上午認屍時崩潰痛哭，女性親友稱嫌犯有情緒問題，拿刀可能是想保護自己，警察卻開槍殺了他，還開了不只一槍，「他的腳已經受傷，走不了，為什麼還要再開一槍？」

該名女性親友並強調，嫌犯平常很正常，性格單純、有禮貌，不會頂嘴，「每個人都有錯，為什麼走到這一步？我真的覺得警方……為什麼要故意殺死他？他媽媽真的非常心痛。」

據香港警方表示，該名嫌犯為越南籍，持香港分身證，現年34歲，有黑社會背景，隨身的斜背包內有毒品，有與毒品相關的案底。

從監視畫面中可以看見，事發時有大批民眾從商場逃出，持刀嫌犯緊追在後，並抓住一名女子作為人質。警方多次要求嫌犯放下武器，但他並沒有理會，反而持刀刺向女子，警方於是開槍將嫌犯制服。

嫌犯送醫後傷重不治，警方強調，香港警隊有嚴格用槍指引，警員當時作出即時戰術性介入，絕對符合警隊用槍要求，且因事發時男疑犯已舉刀刺向女人質，「警員是為救人而開槍，在無其他選擇的情況下使用槍械」