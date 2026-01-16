高中生染性病下體流膿！看病急問「何時能再做」　醫師傻眼

▲台中2名男高中生感染性病，前往李綜合醫院就診。（圖／示意圖，李綜合醫院提供）



記者白珈陽／台中報導

台中李綜合醫院泌尿科門診近日連續收治2名男高中生感染性病，2人皆發生生殖器流膿、紅腫、角質化，檢查後確診梅毒，其中1人甚至同時感染淋病，讓醫師傻眼的是，2人在治療期間疑似「還想玩」，都開口詢問「什麼時候才能再有性行為」，醫師特別提醒學生不要玩過頭，要避免危險性行為。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，近期一名16歲的男學生在母親的陪同就診，患者自述生殖器會分泌白色分泌物，檢查發現外觀還有角質化，時間長達2個禮拜，進一步追問是否有性行為，患者不願意坦承，不過從症狀研判，感染至少長達一段時間，而且有性行為，抽血檢驗性病，梅毒指數破萬，是一個非常高的陽性數值。

另外一名17歲的青少年就診時，同樣自述生殖器有分泌物，而且症狀已經持續好幾個禮拜，很不舒服。黃品叡說，他向患者詢問有無危險性行為，患者異常的鎮定，似乎已經做好心理準備，對於是否有不安全性行為、對象是誰、有沒有帶保險套，都詳細的回答，經過檢查，發現患者不只感染梅毒、還有淋病。

▲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡。（圖／李綜合醫院提供）



根據疾管署統計，15至24歲年輕族群感染性病的比例上升明顯，黃品叡表示，2名青少年對於安全性觀念相當薄弱，就診時頻顏詢問「何時可以再進行性行為」，他趁機給安全性教育觀念，提醒一定要做好安全措施，除了要戴套、固定性伴侶外，同時告訴他們，性病可能同時感染好幾種，甚至包括愛滋病，建議最好告知曾經發生親密關係的伴侶。

黃品叡說，2名患者接受盤尼西林注射治療後皆有改善，他建議染性病後，最好進行臨床上常見的性病七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花、愛滋病及陰道滴蟲。現在寒假到來，年輕人網約、約炮的機率增加，呼籲一定要避免危險性行為，同時與性伴侶坦承溝通，若身體出現異狀，一定要在第一時間就醫治療。

▲醫師提醒要從事安全性行為。（圖／李綜合醫院提供）