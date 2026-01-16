　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

▲桃園市簡姓男子於2020年9月與王姓高中同學在桃園市某KTV唱歌飲酒，未料王男看上其女友，並趁其醉倒時襲胸，後來更變本加厲強制親吻猥褻並欲硬上性侵，女子則欲跳樓求救才躲過一劫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台東縣一名18歲高姓男子，去年深夜在女性友人住處強行性侵得逞，法院判刑1年8月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

台東縣一名剛滿18歲不久的高姓男子，2024年深夜夜宿女性友人住處時，竟不顧對方明確反對，強行性侵得逞。台東地方法院審理後，認定高男涉犯《刑法》強制性交罪，考量其年齡、犯後態度及與被害人和解等情狀，依刑法第59條減刑，判處有期徒刑1年8月；由於另有詐欺前科，不符緩刑要件，未宣告緩刑，全案仍可上訴。

深夜夜宿友人家　不顧拍手拒絕仍硬上

判決指出，案發於民國2024年10月11日凌晨1時許，高男在女性友人「小惠」位於台東的租屋處休息時，竟基於強制性交犯意，趁機對小惠上下其手。即使小惠拍開他的手、出言明確表示拒絕，高男仍持續撫摸其大腿、下體，並強行褪去衣物、抓住雙手，以手指及性器官性侵得逞。

事後小惠身心受創報警，全案由警方報請台東地檢署偵辦起訴。法院審理時，高男對犯行坦承不諱，相關供述與小惠證詞、驗傷診斷書、通訊紀錄及鑑定資料相符，法官認定事證明確。

法官認定屬「強暴」　接續犯一次評價

法院指出，強制性交罪所稱的「強暴」，不以使被害人完全不能抗拒為必要，只要施以足以壓制反抗的暴力即可。高男在案中抓住小惠雙手、褪去衣物，已符合強暴要件；雖行為包含多個性侵動作，但屬於短時間內接續實施、侵害同一法益，依法以接續犯論處。

「錯誤期待」非藉口　仍衡量年齡與和解減刑

量刑部分，法官嚴正指出，高男無視小惠的性自主權，行為嚴重破壞彼此信任，也對被害人生活造成長期影響，小惠曾表示案發後「看到被告會害怕、不敢一個人待在家裡，甚至睡不著」。不過，法院也考量高男案發時甫滿18歲未久，行事較為衝動，且案發前深夜由小惠載返住處，「於性事上存有錯誤期待」，主觀惡性未達極端程度。

再加上高男全程認罪，並已在法院與小惠達成和解、表達賠償意願，若直接判處法定最低刑3年，恐有失比例原則，因此依刑法第59條予以減刑。

有詐欺前科　不符緩刑要件

法院進一步指出，高男另因詐欺案件，已於去年遭桃園地方法院判刑10月確定，依法不符緩刑宣告要件，因此僅判處有期徒刑1年8月，未給予緩刑。法官也強調，性侵害案件對被害人造成的傷害難以抹滅，判刑除懲戒行為人，也具有警示社會意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

台中11歲女童「叫一聲」猝逝！高大成揭致命關鍵：肺部像溺水一樣

獨／林炎田障礙！離開高雄接任北警局長　陳其邁「真毋甘」曝關鍵

快訊／國道汐止5車連環撞翻覆　23歲男鬼切車道1傷

8旬翁闖紅燈被抓包！北投勇警追上卻被撞倒...驚險畫面曝　

新北泰山公寓4樓起火！濃煙狂竄　5樓住戶受困1人送醫

快訊／台中小貨車轉彎碰撞直行機車　男騎士重摔亡

雲林雞舍連環竊！4賊老虎鉗剪網「狂偷700多隻雞」 檢警逮人收押

快訊／光復鄉長林清水羈押禁見　未積極疏散還浮報撤離人數釀19死

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

台中11歲女童「叫一聲」猝逝！高大成揭致命關鍵：肺部像溺水一樣

獨／林炎田障礙！離開高雄接任北警局長　陳其邁「真毋甘」曝關鍵

快訊／國道汐止5車連環撞翻覆　23歲男鬼切車道1傷

8旬翁闖紅燈被抓包！北投勇警追上卻被撞倒...驚險畫面曝　

新北泰山公寓4樓起火！濃煙狂竄　5樓住戶受困1人送醫

快訊／台中小貨車轉彎碰撞直行機車　男騎士重摔亡

雲林雞舍連環竊！4賊老虎鉗剪網「狂偷700多隻雞」 檢警逮人收押

快訊／光復鄉長林清水羈押禁見　未積極疏散還浮報撤離人數釀19死

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

【第六度對決謝龍介】台南市長初選陳亭妃出線！　險勝林俊憲2.7個百分點

社會熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

林炎田障礙！陳其邁「真毋甘」曝關鍵

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

即／國道5車連環撞　23歲男鬼切車道1傷

即／涉浮報撤離人數！光復鄉長林清水羈押禁見

更多熱門

相關新聞

車輛卡沙地進退兩難　金崙警熱心協助排除困境

車輛卡沙地進退兩難　金崙警熱心協助排除困境

日前，大武警分局金崙派出所警員酋阿爾．巴答拉戈執行勤區查察勤務期間，接獲值班同仁轉報，指稱有民眾行經阡仔崙橋下時，機車不慎誤陷沙地，無法自行脫困，請求警方到場協助。

台東推動循環經濟　49家餐飲業者加入可循環容器行列

台東推動循環經濟　49家餐飲業者加入可循環容器行列

鹿野三叉路口3車追撞　轎車前擋歪斜扭曲

鹿野三叉路口3車追撞　轎車前擋歪斜扭曲

關山寒冬送暖　社區志工齊心完成6000碗臘八粥

關山寒冬送暖　社區志工齊心完成6000碗臘八粥

台東青年赴馬來西亞居林交流

台東青年赴馬來西亞居林交流

關鍵字：

台東性侵刑法判決強制性交

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面