夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

▲台東縣一名18歲高姓男子，去年深夜在女性友人住處強行性侵得逞，法院判刑1年8月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

台東縣一名剛滿18歲不久的高姓男子，2024年深夜夜宿女性友人住處時，竟不顧對方明確反對，強行性侵得逞。台東地方法院審理後，認定高男涉犯《刑法》強制性交罪，考量其年齡、犯後態度及與被害人和解等情狀，依刑法第59條減刑，判處有期徒刑1年8月；由於另有詐欺前科，不符緩刑要件，未宣告緩刑，全案仍可上訴。

深夜夜宿友人家 不顧拍手拒絕仍硬上

判決指出，案發於民國2024年10月11日凌晨1時許，高男在女性友人「小惠」位於台東的租屋處休息時，竟基於強制性交犯意，趁機對小惠上下其手。即使小惠拍開他的手、出言明確表示拒絕，高男仍持續撫摸其大腿、下體，並強行褪去衣物、抓住雙手，以手指及性器官性侵得逞。

事後小惠身心受創報警，全案由警方報請台東地檢署偵辦起訴。法院審理時，高男對犯行坦承不諱，相關供述與小惠證詞、驗傷診斷書、通訊紀錄及鑑定資料相符，法官認定事證明確。

法官認定屬「強暴」 接續犯一次評價

法院指出，強制性交罪所稱的「強暴」，不以使被害人完全不能抗拒為必要，只要施以足以壓制反抗的暴力即可。高男在案中抓住小惠雙手、褪去衣物，已符合強暴要件；雖行為包含多個性侵動作，但屬於短時間內接續實施、侵害同一法益，依法以接續犯論處。

「錯誤期待」非藉口 仍衡量年齡與和解減刑

量刑部分，法官嚴正指出，高男無視小惠的性自主權，行為嚴重破壞彼此信任，也對被害人生活造成長期影響，小惠曾表示案發後「看到被告會害怕、不敢一個人待在家裡，甚至睡不著」。不過，法院也考量高男案發時甫滿18歲未久，行事較為衝動，且案發前深夜由小惠載返住處，「於性事上存有錯誤期待」，主觀惡性未達極端程度。

再加上高男全程認罪，並已在法院與小惠達成和解、表達賠償意願，若直接判處法定最低刑3年，恐有失比例原則，因此依刑法第59條予以減刑。

有詐欺前科 不符緩刑要件

法院進一步指出，高男另因詐欺案件，已於去年遭桃園地方法院判刑10月確定，依法不符緩刑宣告要件，因此僅判處有期徒刑1年8月，未給予緩刑。法官也強調，性侵害案件對被害人造成的傷害難以抹滅，判刑除懲戒行為人，也具有警示社會意義。