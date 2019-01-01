熱血！6000人冒雨升旗　侯友宜：延後時間讓市民「睏飽迎接新年」

▲新北市元旦升旗典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜上任後第一次新北市元旦升旗典禮，以「牽起我們的好日子」為主軸，他身著黑褲、黑外套出席，現場一早就飄著細雨，陰雨的天氣不影響市民的熱情，大約七點多，排隊領「牽起我們的好日子」紀念巾的民眾已大排長龍，參加人數約達六千人；針對時間較其他地方升旗典禮晚，侯友宜說，可以讓大家「睏飽飽、睏好好、沒煩腦」迎接新年的第一天。

針對新北市的升旗典禮時間安排於九點，不同於其他地方不同，是否刻意展現創新性，侯友宜表示，因為天氣因素以及發送限量紀念毛巾而延後時間，也讓市民可以睡久一點點，很多人六點多爬不起來，這次參與的民眾人數很多，把市民廣場站滿滿的，讓大家「睏飽飽、睏好好」來升旗，帶著快樂的心情過新年的地一天。

侯友宜致詞表示，國旗永遠在他心中，過去學生時代他就從來沒有缺席過升旗典禮，尤其他唸的是警校，這是對國家的認同跟尊重，只有遇上豪雨讓國旗無法展開，升旗典禮才會取消，幾十年的工作，國旗早已在心中，努力認真打拼，就是要讓國家能更好，送走2018、迎接2019，希望市府團隊能共同為市民謀取更大的福利

典禮後，他接受訪問表示，祝福朱立倫，「諸事順利、心想事成，目標很明確，所以在總統府升旗很合理」。針對新年願景，他受訪表示，希望市民在大家共同創造新北市的新經濟，沒煩惱、圓滿、平安、過好生活。

針對侯友宜在致詞中提到少拚政治、多拚經濟，以及身上穿的飛行夾克上面的貼著國旗貼紙，都恰巧與朱立倫的穿著一模一樣，侯友宜笑著回應，「我真的不知道他穿什麼衣服」，一開始也沒注意到朱早上到總統府升旗。

侯友宜表示，在他內心38年來的公職生涯，就是每天為市民打拚，政治放兩邊，讓民眾安居樂業，所以不要談政治比較實在；媒體再次追問是否與朱立倫「心有靈犀」，侯友宜表示，他真的不知道朱今天穿什麼，但「他的目標應該是到總統府升旗吧」！並說自己還是好好地守著新北市。

▲新北元旦升旗典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市政府元旦發送3,000條限量印有「牽起我們的好日子」運動毛巾。（圖／新北市政府提供）