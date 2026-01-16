總預算卡太久！藍白先放行TPASS等新興預算718億　院會逕付二讀

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算上周在立法院會六度卡關，未能付委審查，因引起民怨，國民黨團挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等先行審查，第一波總共涵蓋38項計劃，金額約718億。民進黨團則要求總預算案都要處理，而非只抽出幾項。今（16日）稍早立法院會處理該案，最後在藍白人數優勢下表決後逕付二讀。

對於新興計畫，國民黨團書記長羅智強指出，黨團徵詢地方政府的意見，然後也廣納社會各界意見，今天跟民眾黨團正式提出新興計畫，並逕付二讀，總共涵蓋的項目 38 項計畫，然後金額大概是700多億。主要是針對地方、民生、急迫的一些新增計畫。

相關提案列出各部會共38項預算，包含公保生育給付差額補助、智慧政府數位化精進發展計畫、連江縣選委會辦公廳舍取得案、國家藥物韌性整備計畫、海豚型機隊升級中程計畫、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、中區事務大隊台中市第二服務站用地配合社會住宅興建移民服務中心計畫、中區事務大隊新竹縣、市專勤隊及新竹縣、市服務站辦公廳舍興建計畫。

各類保險生育給付補足、小型X光檢查儀汰購第二期計畫、提升國立大專校院建築物安全並加速改善老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕經費、竹竹苗地區高級中學校舍計畫、補助各校建置暨改善校舍汙水及排水系統經費、智慧雨林產業創生人才育成計畫、縣市管河川及排水整體改善計畫、研發測試場愈整建暨藥品國產自製能量建置計畫、關西淨水廠及新埔配水中心改善工程計畫。

TPASS行政院通勤月票執行計畫、高雄屏東間東西向第二條快速公路、重點橋梁行車安全提升計畫、勞工保險生育給付差額、育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主、提高國民年金保險生育給付、在宅醫療科技推動計畫、品牌賽事精選計畫、運動科學中心大樓新建計畫。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨、民眾黨所列的718億預算重大、攸關民生，但另外2774億哪一些不重要、不急迫、不攸關民生，請藍白兩黨告訴人民，又如何知道這些急迫？總預算根本未交付審議，如何知道哪些項目特別急迫？既然有能力判斷預算輕重緩急，為什麼不審議？

鍾佳濱指出，總預算遲遲無法審議，這些新興資本計畫必須等立法院審議後始得動支，立法院踩剎車、行政院加油門，張啟楷說解鈴還須繫鈴人，錯，在野黨是白蛇跟許仙，一邊放毒、一邊當好人要先行放行718億，把人民當乞丐嗎？吳思瑤則表示，稍早表決前才拿到究竟要抽出哪些預算，這就是在野黨最愛說的，薄薄兩三頁就要過718億預算。