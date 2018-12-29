2020總統／藍營人選朱立倫支持率過半　爭大位前先解決五件事

▲朱立倫將角逐2020總統大選。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

卸任的新北市長朱立倫短暫休假後，年初即將展開2020角逐之路，曾任行政院副院長的他執政資歷完整、政績豐富，也被網路票選為2020藍營最佳人選，但在總統大選之前，他將會面臨五個關卡。

第一件要解決的事情，是黨內初選規則訂定，日前黨內人士指出，此時掌握權力的國民黨主席吳敦義深知自己的民調上無法勝出，故將黨內初選引導向「黨員投票」或「民調加黨員投票」，增加自己獲選的機率。國民黨前立委孫大千也表示，黨中央刻意的把總統黨內初選延至明年五月來舉行，顯然是為特定人選量身打造的遊戲規則。

他批評，若照吳敦義的意思，先進行「區域立委的黨內初選，以及不分區立委的提名作業」，對於現任掌握黨機器的高層來說，可視為是一次黨內資源和權力的分配，更進一步地可以為個人參與總統黨內初選進行全國的佈局，絕不是會是一個公平的初選機制。

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

對此，親吳的國民黨主委李哲華日前在節目上澄清，「並沒有排除全民調」，但最主要是由登記同志來做決定，李哲華說明過去國民黨提名制度就是「黨員投票占百分之三十，民調占百分之七十。另外，我們都會在作業規定裡面提，如果經過登記參選的同志協調，有二分之一以上願意採取全民調，就可以用全民調方式做為提名依據。

其次是朱立倫與馬英九的同質性高，甚至被稱為「馬英九2.0」；2014年的白色力量、2018的韓流都顯示出台灣民眾對於兩大黨的反感，認為只要中間勢力竄出，就不會再見到「只要黨意不要真理」、為反對而反對的決策指標，綠營的蔡英文也是相同的道理。對於民眾對傳統政治人物的不喜愛，黨內是否順勢推派中生代出馬，代替四個老太陽，但有能力、有貢獻的中生代，真有其人嗎？



第三道難題則是柯文哲，據媒體民調顯示，若柯文哲、朱立倫、賴清德三人爭霸，柯文哲目前以4.1%支持度居首，領先朱立倫的2.8%，賴清德的1.8%；如果民進黨推蔡英文，柯文哲以4.5%支持度領先朱立倫的3%、蔡英文只有1.1%。

▲台北市長柯文哲民調獲高支持率。（圖／記者黃克翔攝）



擁有民調優勢，又能「吸藍納綠」、擴增柯家軍的柯文哲，對於總統大位處於「看風向」的態度，上週也公布2019年3月將率團訪美，用意引人遐想，他對外表示，明年六月會公布是否參選，若最後柯決定加入戰局，將被視為朱立倫2020最強大的對手。

除此之外，外界頻頻痛罵2016年總統大選競選期間的「換柱」爭議，據黨內人士指出，當年換柱事件的產生，是因國民黨內部發生很大的變化與挑戰，在時任黨主席的朱立倫眼中，是他的職責，也必須要做的決定，否則國民黨是有可能瓦解的，當時的環境下也沒有第二個人願意出來「收拾殘局」，大家心知肚明誰出來都會成為箭靶。

該人士透露，雖然洪秀柱得知被換掉當下十分不滿，但兩人也在事後也馬上化解恩怨，洪也理解身為黨的領導人會有其苦衷與責任，而兩人的交情也不淺，朱立倫有時會開玩笑叫她「阿姨」，後來洪也常換柱一事自嘲。朱柱兩人雖已經一笑泯恩仇，但當年的慘敗又如何取回泛藍民眾最高信任，也是他必須努力解決的。

▲侯友宜市民總部成立大會，右側為朱立倫與洪秀柱（資料照／記者季相儒攝）

以及2014年，朱立倫曾提出修憲公投以「內閣制」取代現行的雙首長制，他當時說，多年來的憲政僵局及失能的政治體系無法解決人民的問題，唯有重建權責相符的制度，讓人民的力量進入體制內運作，才能打破憲政僵局，解決藍綠對立的局勢。他提出修憲公投內閣制、降低投票年齡到18歲、降低政黨門檻從5％到3％、推動不在籍投票及檢討單一選區2票制等。

雖然內閣制在民調研究結果中獲得多數民意支持，但以國內現況來說，最大的疑慮是國會品質是否能走內閣制，也是否可能助長個政黨內鬥、財團更易介入政治？朱立倫在參選2020總統的過程中，是否再度重提「內閣制」，即便是民意所屬，也很可能成為對手攻擊的目標。