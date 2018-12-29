　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2020總統／藍營人選朱立倫支持率過半　爭大位前先解決五件事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲新北市長朱立倫被稱為2020不二人選，網路票選為最被看好的藍營候選人。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫將角逐2020總統大選。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

卸任的新北市長朱立倫短暫休假後，年初即將展開2020角逐之路，曾任行政院副院長的他執政資歷完整、政績豐富，也被網路票選為2020藍營最佳人選，但在總統大選之前，他將會面臨五個關卡。

第一件要解決的事情，是黨內初選規則訂定，日前黨內人士指出，此時掌握權力的國民黨主席吳敦義深知自己的民調上無法勝出，故將黨內初選引導向「黨員投票」或「民調加黨員投票」，增加自己獲選的機率。國民黨前立委孫大千也表示，黨中央刻意的把總統黨內初選延至明年五月來舉行，顯然是為特定人選量身打造的遊戲規則。

他批評，若照吳敦義的意思，先進行「區域立委的黨內初選，以及不分區立委的提名作業」，對於現任掌握黨機器的高層來說，可視為是一次黨內資源和權力的分配，更進一步地可以為個人參與總統黨內初選進行全國的佈局，絕不是會是一個公平的初選機制。

▲吳敦義弔唁江丙坤、連勝文、蕭萬長夫婦、辜仲諒、郭台強▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

對此，親吳的國民黨主委李哲華日前在節目上澄清，「並沒有排除全民調」，但最主要是由登記同志來做決定，李哲華說明過去國民黨提名制度就是「黨員投票占百分之三十，民調占百分之七十。另外，我們都會在作業規定裡面提，如果經過登記參選的同志協調，有二分之一以上願意採取全民調，就可以用全民調方式做為提名依據。

其次是朱立倫與馬英九的同質性高，甚至被稱為「馬英九2.0」；2014年的白色力量、2018的韓流都顯示出台灣民眾對於兩大黨的反感，認為只要中間勢力竄出，就不會再見到「只要黨意不要真理」、為反對而反對的決策指標，綠營的蔡英文也是相同的道理。對於民眾對傳統政治人物的不喜愛，黨內是否順勢推派中生代出馬，代替四個老太陽，但有能力、有貢獻的中生代，真有其人嗎？

第三道難題則是柯文哲，據媒體民調顯示，若柯文哲、朱立倫、賴清德三人爭霸，柯文哲目前以4.1%支持度居首，領先朱立倫的2.8%，賴清德的1.8%；如果民進黨推蔡英文，柯文哲以4.5%支持度領先朱立倫的3%、蔡英文只有1.1%。  

▲▼台北市政府交通會報107年第12次會議-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲民調獲高支持率。（圖／記者黃克翔攝）

擁有民調優勢，又能「吸藍納綠」、擴增柯家軍的柯文哲，對於總統大位處於「看風向」的態度，上週也公布2019年3月將率團訪美，用意引人遐想，他對外表示，明年六月會公布是否參選，若最後柯決定加入戰局，將被視為朱立倫2020最強大的對手。

除此之外，外界頻頻痛罵2016年總統大選競選期間的「換柱」爭議，據黨內人士指出，當年換柱事件的產生，是因國民黨內部發生很大的變化與挑戰，在時任黨主席的朱立倫眼中，是他的職責，也必須要做的決定，否則國民黨是有可能瓦解的，當時的環境下也沒有第二個人願意出來「收拾殘局」，大家心知肚明誰出來都會成為箭靶。

該人士透露，雖然洪秀柱得知被換掉當下十分不滿，但兩人也在事後也馬上化解恩怨，洪也理解身為黨的領導人會有其苦衷與責任，而兩人的交情也不淺，朱立倫有時會開玩笑叫她「阿姨」，後來洪也常換柱一事自嘲。朱柱兩人雖已經一笑泯恩仇，但當年的慘敗又如何取回泛藍民眾最高信任，也是他必須努力解決的。

▲▼侯友宜市民總部成立大會。侯友宜,朱立倫,洪秀柱（圖／記者季相儒攝）

▲侯友宜市民總部成立大會，右側為朱立倫與洪秀柱（資料照／記者季相儒攝）

以及2014年，朱立倫曾提出修憲公投以「內閣制」取代現行的雙首長制，他當時說，多年來的憲政僵局及失能的政治體系無法解決人民的問題，唯有重建權責相符的制度，讓人民的力量進入體制內運作，才能打破憲政僵局，解決藍綠對立的局勢。他提出修憲公投內閣制、降低投票年齡到18歲、降低政黨門檻從5％到3％、推動不在籍投票及檢討單一選區2票制等。

雖然內閣制在民調研究結果中獲得多數民意支持，但以國內現況來說，最大的疑慮是國會品質是否能走內閣制，也是否可能助長個政黨內鬥、財團更易介入政治？朱立倫在參選2020總統的過程中，是否再度重提「內閣制」，即便是民意所屬，也很可能成為對手攻擊的目標

ET快訊
劉德華失聲痛哭「不能再唱了」取消3場　官方曝最新狀況
高雄1坪37萬？陳菊遭疑「12年賤賣1個梵蒂岡」王世堅喊查
1張圖看跨年多冷！最猛冷氣團「後勁很足」1夜降剩10度

關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平,柯文哲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

從首都出發　朱立倫選2020「總統工作室」在台北開張倒數中！

馬推薦張善政給朱立倫當副手？ 朱：他是非常優秀的人才

影／卸任倒數！朱立倫首次車上開直播：剛離開辦公室真的很捨不得

影／首次行政院會　侯友宜喊話中央「新北人口六都最高」預算卻最低！

2020總統前哨戰／朱打「民意優勢」算盤　吳抓緊黨內資源不放

選戰觀察／韓國瑜因爲他獨漏丁守中　「幾年來只有柯文哲把我當一個角色」

呼聲高！朱立倫「16年市長」漂亮成績是2020總統最強地基

影／淡海輕軌納雙北月票！朱立倫未設管制門：相信市民守法

影／藍營百里侯任當然中常委　朱立倫：國民黨要內造化、全面改革

進行政院有譜？陳其邁默默跟上最新政策「掌握新媒體」

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

揭出軌內幕！尤振仲「939字聲明」　破23天沉默：無法接受超速認定

進行政院有譜？陳其邁默默跟上最新政策「掌握新媒體」

還原陳其邁9分鐘爆笑「人體衝浪」　一切攏是「下面xx」惹禍

國父紀念館成市定古蹟大巨蛋添變數　柯P：看古蹟範圍多大

下一步進府院？　陳其邁避談：賴清德留下來最重要

傳1月底見韓國瑜？柯文哲否認：都沒有人講說有去聯絡

不與韓國瑜合體唱歌　陳其邁笑：我要跟柯市長一起努力

開票夜準備敗選就宣布衝2020？柯文哲只認有兩份講稿

元旦新制房東快看！新北套房想隔間　要先問樓下屋主

影／「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

傳美國智庫密會敲訪美行　柯文哲：我好像有見過他

阿諾肌肉抽筋痛到臉部扭曲　「我在鬼門關前走一遭」

浪貓軍團霸占停車場「依偎成球」　駕駛笑：整排只睡我的車

影／未戴安全帽下山！高速過彎「直直撞」山壁身亡…老父悲：不敢相信

進行政院有譜？陳其邁默默跟上最新政策「掌握新媒體」

還原陳其邁9分鐘爆笑「人體衝浪」　一切攏是「下面xx」惹禍

詹皇公開招募言論　聯盟警告球隊涉嫌引誘合約在身球員

老鷹險搞砸22分領先　延長賽楊恩領軍宰灰狼

糗！英二戰紀念郵票出包 　美軍登陸諾曼第變登陸「印尼」

國父紀念館成市定古蹟大巨蛋添變數　柯P：看古蹟範圍多大

爽灌整瓶「豆漿燕麥」狂飄不祥預感！他回家見本尊崩潰...網洗版陰影重

政治熱門新聞

陳其邁人體衝浪　網：他嗑了什麼

李柏毅：柯文哲早計畫選2020..

陳菊賤賣高雄地？王世堅：該查

陳水扁爆蘇蔡不合內幕　揭蘇貞昌..

高屏機場案　蔣月惠罵韓國瑜

臉書遭韓粉灌爆　蔣月惠再嗆：只..

藍委砍預算！韓國瑜又爭取　綠批..

「穿越時空」自打臉　蘇貞昌被嗆..

《都更條例》三讀！政府可代拆釘..

韓國瑜要跟陸交流　蔡英文：台灣..

爭2020大位！朱立倫1月成立..

連勝文：年輕人個人背景不重要

教授批韓「光屁股說」：賣弄性幻..

「邱霸子」不怒而威　曾讓老大繳..

更多熱門

相關新聞

六都市長簽名比較　網：龍同冷是？

九合一大選就職後，甫就任的六都市長27日首次列席行政院會，行政院隨後曝光6人列席畫面。另外，市長們的簽名曝光後也引發網友們比較和討論，大家一致認為盧秀燕的字最好看，柯P的則是很好辨認。另外4位的字體有些潦草，因此讓網友衍伸出不少奇葩答案。

名嘴：馬英九身藏「95之尊」密碼

爭2020大位！朱立倫1月成立競選辦公室

何志偉拚選戰不打柯P　陳思宇議員父入戰場

李柏毅：柯文哲早計畫選2020總統

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

快訊／劉德華開唱突喊卡！

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

《還珠》晴兒19年後長這樣！鄰居是故宮

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思念密碼

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

泫雅「深夜內褲自拍」胸部以下線條全露.

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

孫安佐公布真實身高體重！網求PK館長

更多

最夯影音

更多

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面