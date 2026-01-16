藍白共推新興計畫38案逾718億元　盼院會逕付二讀

▲羅智強 。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團15日表示，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團將在今天（16日）院會正式提案，針對新興計劃相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查。書記長羅智強上午結束黨團大會後受訪表示，今天國民黨團和民眾黨團將會在院會正式提出新興資本新增計劃的動支案並逕付二讀，第一波總共涵蓋38項計劃，金額約718億。

對於新興計畫，羅智強指出，黨團徵詢地方政府的意見，然後也廣納社會各界意見，今天跟民眾黨團正式提出新興計畫，並逕付二讀，總共涵蓋的項目 38 項計畫，然後金額大概是700多億。主要是針對地方、民生、急迫的一些新增計畫。

羅智強提到，其實他感到非常遺憾，因為這件事情本來應該是行政院要做的，不管是 TPASS，不管是生育津貼，不管是各項民進黨這一段時間不斷造謠、不斷渲染的這些所謂的民生跟急迫的這些項目，事實上行政院都可以提請立法院來同意動支，但是捨其道而不為，原因很簡單，就是要鋪墊一個造謠的劇本。

「沒關係，執政黨擺爛不做，那就由國民黨跟民眾黨來做」，羅智強表示，過去這將近三個禮拜，他們跟民眾黨、跟地方政府、跟各個地方都在密切在協調新興計畫，今天也達成共識，第一波會先提出38項的計畫的動支，如果還有其他行政院覺得需要的話，也歡迎行政院趕快提出。

羅智強也呼籲民進黨，國民黨跟民眾黨今天會提案，也拜託民進黨來簽「不復議同意書」，只要民進黨簽了不復議同意書，下禮拜就可以開始審查，所以希望民進黨不要擋預算、希望民進黨不要擋民生、希望民進黨不要擋 TPASS、希望民進黨不要擋生育津貼。趕快來支持國民黨跟民眾黨的提案，全民都在看，看今天民進黨到底要不要支持國民黨跟民眾黨有關於這個動支、民生急迫的新興計畫。