政治

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市長初選昨落幕，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%，以2個百分點的些微差距出線，將代表民進黨參選2026台南市長。而初選期間，唯一幫陳亭妃站台的黨內民代王世堅今（16日）受訪時表示，這完全是陳亭妃23年來努力的結果，陳亭妃完全是靠意志力，看了蠻不捨，不想看她一人孤軍奮戰，覺得一定要去幫忙，民進黨一向都是，誰初選勝出，全黨上下就支持這位候選人。

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

王世堅表示，從掃街過程就可以看到這次民調初選態勢清楚，自己看到民心向背，民眾反應熱烈，甚至夾道歡迎，都跟我們有很好互動，即便在皮卡車上行進，還有熱情民眾晚上比較冷的時候會互相激勵，態勢很清楚。

王指出，民眾的熱情，大家都看的到，這完完全全是陳亭妃23年來，在國會問政表現、地方服務熱情，得到台南鄉親一致歡迎，接受陳亭妃委員擔任市長，自己禮拜三掃完街要離開前，就很篤定跟陳亭妃說，你已經通過考驗、獲得勝利，果不其然隔一天成績出來也是這樣。

王世堅認為，陳亭妃堅定走在這條辛苦道路上，意志力非常堅強，她騎鐵馬經過台南市37個區、518公里，她那麼瘦，這實在很大負荷，但回到台南市馬上有3萬名市民迎接，還可以撐完演講、又接著掃街，體力實在不是一般人能負荷，陳亭妃完全是靠意志力，看了蠻不捨，都是她一個人。

王世堅強調，陳亭妃這次勝利絕非偶然，她能夠脫穎而出擔任市長候選人，完全是她努力的累積，看了很感動。

至於媒體詢問，有無可能南北連線「北世堅南亭妃」？王世堅驚呼，喔喔喔不敢不敢，民進黨有很多優秀人才、輪不到他，尤其首都台北是重中之重，民進黨正在評估很多優秀人選，但絕對不是他，台南自己只是陪著陳亭妃、不想看她一人孤軍奮戰，對比其他候選人那麼多公職陪著，看那個畫面感覺很落寞，所以一定要去幫忙，自己只是配角。

王世堅表示，大家說他是扶龍王，是因為被他罵就會很成功，像馬英九、韓國瑜、柯文哲，越罵越進步，但那是我該監督的對象，但陳亭妃是我好朋友。北市很多議會朋友、新人也都有邀請他站台，但你們不用邀我也會主動去，大家是老同事、新人也都很優秀，只要知道時間地點一定去。

媒體追問，台南德意志沒有用了？王世堅指出，評論的人有權利這麼說，但賴清德主席這一次也幫忙加油打氣，這都還好，有在一定應對進退分寸中，也沒有說要貫徹個人意志，當然這樣有競爭，但賴清德好朋友那麼多，並沒有特別要在哪個縣市貫徹意志，沒有這情況。

王世堅表示，民進黨一向都是，誰初選勝出，全黨上下就支持這位候選人，如果有德意志，那就是100%希望陳亭妃高票當選，擔任下一屆台南市長。

AIT大讚：美台關稅協議強化美國經濟韌性　大幅推動美國半導體產業

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，美國在台協會AIT今（16日）表示，這項前所未有的承諾，將大幅推動美國半導體產業、強化美國的經濟韌性，該協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與工業領域的領導地位，此外，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易。

民眾黨談關稅：反對無底線掏空台灣　為了讓川普滿意還要退讓多少

邱毅轟：半導體產業40%移往美國　關稅談出這種窮台結果有臉面對？

總預算卡太久！藍白先放行TPASS等新興預算718億　院會逕付二讀

懶人包／關稅皆15%！投資大不同　「台灣模式」對比日韓差異一次看懂

