「台灣模式」投資美國外　鄭麗君：美方也承諾擴大投資台灣

▲美雙方簽署MOU後合影。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅在正式揭牌，台灣取得與主要競爭對手日韓齊平的「對等關稅15%不疊加」。本次以「台灣模式」構成的內容，包括2500億的企業自主投資規劃、2500億由政府提供的信用保證，支持企業擴大佈局而非政府直接出資。另外，行政院副院長鄭麗君也提到，「除了台灣模式擴大在美投資，這次投資MOU裡面，美方也承諾建立雙向投資機制，擴大投資台灣，也歡迎美方投資賴總統的5大信賴產業」。

台美關稅在美東時間1月15日完成總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

鄭麗君表示，在這次的談判，促進了台美高科技雙向投資，希望未來彼此能成為緊密AI夥伴，「除了台灣模式擴大在美投資，這次投資MOU裡面，美方也承諾建立雙向投資機制，擴大投資台灣」。

鄭麗君說，也歡迎美方投資賴總統的5大信賴產業，包含半導體、AI、軍工產業、安控產業、次世代通訊等前瞻科技的產業，「這也載明在MOU裡面，美國將擴大在台灣的投資」。

鄭麗君強調，透過台灣模式，期待跟美方成為未來引領高科技發展，尤其是AI產業供應鏈發展的共同戰略夥伴，「也就是台灣+美國，希望在美國打造的供應鏈，能夠鞏固民主陣營在高科技領導地位，共同促進高科技的繁榮與發展」。

最後，鄭麗君說，除了這次簽署的台美投資MOU外，數周後也將與美國貿易代表署，就過去磋商數個月的台美對等貿易協議完成相關法律條文程序後，進行簽署。協議中包括關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等，也將載明在協議中。

鄭麗君說，後續簽署後，會在第一時間向外界報告內容。所有談判內容與協議，會在完成談判後，將協議的文本完整送交國會，也會同時提出影響評估供國會審議。