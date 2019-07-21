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朱立倫下一步搶立院龍頭？侯友宜：他擺在哪個地方都非常適當

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▲▼國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨公布初選民調結果後朱立倫表示要當藍軍黏著劑。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫初選後表示自己要成為藍營的黏著劑，幫助高雄市長韓國瑜整合國民黨，因此下一步動向備受矚目。對此，新北市長侯友宜21日出席「板橋接雲寺參拜暨贈匾儀式」受訪時說，朱立倫擺在哪個地方都非常的適當。

外傳朱立倫不排斥輔選黨籍立委，甚至提到可將他列為不分區安全名單邊緣，藉以衝高立委席次，力拼國會過半或爭國會龍頭，引發議論。

侯友宜21日受訪時表示，「朱市長是一個從政非常有經驗的人才」，他認為朱立倫擺在哪個地方都適當，只要能夠為國家做事情都會給予支持。

但朱立倫團隊對於「參加初選目的是爭取國會龍頭」的相關報導上週已在第一時間澄清，強調幫忙輔選跟未來要爭立院任何職務根本不相干，刻意導向要幫忙的人就是要爭執位，並說「未來誰還敢幫忙？」，呼籲國民黨千萬不要再用這種過去的思維模式想事情，不然喊團結又有何意義？

當時朱立倫幕僚指出，國民黨初選已經落幕，過程中朱立倫最早宣布參選，提出27個政策主張，更馬不停蹄全台跑基層，「要說朱立倫選假的？誰會信！」，這樣的指控，是不是為了其他特定對象在操作？

該幕僚指出，國民黨內如果還是跳不出舊思維，如果還是一樣喜歡棒打自己人，對上民進黨就沒撇步，2020難道真的要打包了嗎？一場大選本來就需要各方力量幫忙，如果右手想要人家幫忙，左手又要打人家一巴掌，未來誰還敢幫國民黨？國民黨中常委應該維護黨中央形象，不是扯後腿。

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