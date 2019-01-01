朱立倫去「場勘」總統府？侯友宜笑：他下一個目標很明確！

▲新北市元旦升旗典禮後市長侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜上任後第一個元旦，他身著黑褲、黑色飛行夾克出席「新北市元旦升旗典禮」，對於前新北市長朱立倫到總統府參加升旗，而不是來新北市，他笑著表示，「他下一個目標很明確，所以到總統府升旗，以一般民眾的身份，看著總統府」。

侯友宜出席新北市的升旗典禮後，接受訪問表示，他祝福朱立倫，「諸事順利、心想事成，目標很明確，所以在總統府升旗很合理」。針對新年願景，他則表示，希望市民在大家共同創造新北市的新經濟，沒煩惱、圓滿、平安、過好生活。

針對侯友宜在致詞中提到「少拚政治、多拚經濟」，以及身上穿的飛行夾克上面的貼著國旗貼紙，都恰巧與朱立倫早上的穿著一模一樣，是否約好，侯友宜笑著回應，「我真的不知道他穿什麼衣服」，早上也沒注意到他到總統府升旗。

侯友宜表示，在他內心38年來的公職生涯，就是每天為市民打拚，政治放兩邊，讓民眾安居樂業，所以不要談政治比較實在；媒體再次追問是否與朱立倫「心有靈犀」，侯友宜表示，他真的不知道朱今天穿什麼，但「他的目標應該是到總統府升旗吧」！自己還是好好地守著新北市。

針對新北市的升旗典禮時間安排於九點，不同於其他地方不同，是否刻意展現創新性，侯友宜表示，因為天氣因素以及發送限量紀念毛巾而延後時間，也「讓市民可以睡久一點點，很多人六點多爬不起來」，他滿意表示，這次參與的民眾很多，約有三、四千人，安排九點升旗可以讓大家「睏飽飽、睏好好」快樂的心情過新年的第一天。

關於元旦升旗典禮，現場出席的有新北市長侯友宜、新北市府各局處首長、各區區長、新北市議員等人，一同迎接新的一年。





▲新北市元旦升旗典禮。（圖／記者羅婉庭攝）