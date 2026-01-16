張文疑遭父痛罵6字墮入魔道　母匯錢只為確認他還活著

記者柯沛辰／綜合報導

27歲張文去年12月19日在台北車站、捷運中山站隨機殺人，造成3死11傷，隨後墜樓身亡。檢警調查發現，張文生長於「嚴父慈母」的高知識水準家庭，因求學和生涯規劃不符預期，長期自卑，又曾被恨鐵不成鋼的父親痛罵「你就是個廢材」，疑似從此自我封閉，走上成魔之路。

▲3名專家學者鑑定，張文是為了引發社會關注及造成社會震撼，並結合高度計畫性的「表達式暴力行為」。（資料照／記者邱中岳翻攝）

張文遭父親痛罵6字 家庭關係破裂、從此封閉自我

檢警調查，張文求學與軍旅生涯均未受霸凌，反而因為父親是工程師、母親是會計，加上哥哥也跟隨父親腳步成為工程師，長期陷入「成就不如預期」的自卑感。求學時期，張文曾考上高中，卻不顧父親反對，堅持就讀永平工商餐飲科，但入學後又抱怨實習很辛苦，最後在父母要求下，才至少念到畢業。

▲ETtoday記者陳以昇目擊中山站隨機砍人，錄下張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

從永平畢業後，張文考上虎尾科大，在大四時表示不想念書、考研究所，想去當兵。不過，張文成為志願役後，軍旅生涯平平，父親便要求「至少要當個士官」才算有成就，怎料張文冷回一句「我不想負責」，氣得父親一度痛罵「你就是個廢材！」成為父子關係破裂的導火索。

▲張父、張母下跪向社會大眾道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

斷聯2年已讀不回 母親定期匯款確認「兒子還安好」

從此之後，張文選擇與所有人斷絕聯絡，徹底封閉自己，與原生家庭斷聯長達2年。期間，母親擔心張文，又聯繫不上人，頻頻傳LINE關心，但都被「已讀不回」或「不讀不回」。

為此，她只好定期匯款到張文戶頭，以此確認兒子還安然無恙，這些年來只要看到金額被提領動用，便能放心一些，怎料這些錢最後竟被兒子拿來添購武器，釀成悲劇。

▼張文金流流向，點圖可放大。（AI協作圖／記者黃資真製作，經編輯審核）