11歲女童大叫一聲亡！心愛粉紅外套陪她最後一程　解剖死因出爐

▲11歲女童猝死案今日下午解剖。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名11歲女童感冒咳嗽近月，期間仍能正常外出，甚至到中國旅遊，不料10日跟爸爸外出買完包子後，突然在車上「叫了一聲」，隨即失去生命跡象，搶救不治。檢警今日會同法醫、家屬進行解剖，疑似女童父親的男子哀痛不已，檢方初判死因為多重器官衰竭，已排除外力介入可能，已經採集器官組織送驗確認死亡原因。

▲▼疑似女童所穿的粉色外套、鞋子被放在屍袋內。（圖／記者許權毅攝）



疑似女童粉色外套、上衣以及一雙灰色球鞋被放在屍袋內，令人看了相當心疼，年僅11歲的小女孩，在沒有明顯徵兆情況下，原以為是感冒的情況，病情突然惡化，甚至是在外購物時發生極度不適，經醫院使用葉克膜搶救，仍因腦部缺氧死亡，案件實在太過罕見，引起不小關注。

台中地檢署今日由檢察官廖志祥到崇德殯儀館，會同法醫、警方以及家屬於13時進行解剖。檢方說，死者今經檢察官率同法醫進行解剖，器官組織常規採樣做切片送法醫研究所續行鑑定，目前初步判斷為多重器官衰竭，可排除外力介入，等解剖鑑定報告出爐，再確定死因據以核發相驗屍體證明書。

經先前了解，女童近期有出現些微咳嗽症狀，但程度沒有特別嚴重，還能跟家人一起到中國出遊，返台後數日，仍有感冒情況，並且出現心臟不適。

▲檢察官廖志祥今會同法醫、家屬到場。（圖／記者許權毅攝）



10日當天，女童跟著爸爸一起出門，爸爸到太平區樹德路一間加油站加油，女童則下車到附近購買包子，結果女童上車後，突然「大叫一聲」，隨即昏迷無生命跡象，家屬緊急就把車開到附近的老人醫院進行搶救，再由救護車送往中國附醫兒童醫院近一步搶救。經院方裝設葉克膜搶命3天，女童仍因為腦部缺氧，出現肺水腫等情況，家屬忍痛決定拔管。