社會 社會焦點 保障人權

11歲女童大叫一聲亡！心愛粉紅外套陪她最後一程　解剖死因出爐

▲▼女童買包子猝死。（圖／記者許權毅攝）

▲11歲女童猝死案今日下午解剖。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名11歲女童感冒咳嗽近月，期間仍能正常外出，甚至到中國旅遊，不料10日跟爸爸外出買完包子後，突然在車上「叫了一聲」，隨即失去生命跡象，搶救不治。檢警今日會同法醫、家屬進行解剖，疑似女童父親的男子哀痛不已，檢方初判死因為多重器官衰竭，已排除外力介入可能，已經採集器官組織送驗確認死亡原因。

▲▼女童買包子猝死。（圖／記者許權毅攝）

▲▼疑似女童所穿的粉色外套、鞋子被放在屍袋內。（圖／記者許權毅攝）

▲▼女童買包子猝死。（圖／記者許權毅攝）

疑似女童粉色外套、上衣以及一雙灰色球鞋被放在屍袋內，令人看了相當心疼，年僅11歲的小女孩，在沒有明顯徵兆情況下，原以為是感冒的情況，病情突然惡化，甚至是在外購物時發生極度不適，經醫院使用葉克膜搶救，仍因腦部缺氧死亡，案件實在太過罕見，引起不小關注。

台中地檢署今日由檢察官廖志祥到崇德殯儀館，會同法醫、警方以及家屬於13時進行解剖。檢方說，死者今經檢察官率同法醫進行解剖，器官組織常規採樣做切片送法醫研究所續行鑑定，目前初步判斷為多重器官衰竭，可排除外力介入，等解剖鑑定報告出爐，再確定死因據以核發相驗屍體證明書。

經先前了解，女童近期有出現些微咳嗽症狀，但程度沒有特別嚴重，還能跟家人一起到中國出遊，返台後數日，仍有感冒情況，並且出現心臟不適。

▲▼女童買包子猝死。（圖／記者許權毅攝）

▲檢察官廖志祥今會同法醫、家屬到場。（圖／記者許權毅攝）

10日當天，女童跟著爸爸一起出門，爸爸到太平區樹德路一間加油站加油，女童則下車到附近購買包子，結果女童上車後，突然「大叫一聲」，隨即昏迷無生命跡象，家屬緊急就把車開到附近的老人醫院進行搶救，再由救護車送往中國附醫兒童醫院近一步搶救。經院方裝設葉克膜搶命3天，女童仍因為腦部缺氧，出現肺水腫等情況，家屬忍痛決定拔管。

妙齡女傳訊「撐不住了」　警緊急救回一命

妙齡女傳訊「撐不住了」　警緊急救回一命

台中市東區一名20多歲女子，因年關將近深感工作難找、壓力巨大，日前晚間又與母親發生激烈爭吵，隨後便獨自開車離家。家人原以為她只是外出散心，不料女子竟傳訊息給閨蜜表示「撐不住了」，嚇得閨蜜趕緊向警方報案。警方透過手機定位，發現女子位於清水區，隨即展開緊急救援。

台中、宜蘭明協調　藍盼採「類初選」定勝負

台中、宜蘭明協調　藍盼採「類初選」定勝負

台中廚餘機補助審核出爐　僅16%過關

台中廚餘機補助審核出爐　僅16%過關

活活打死信徒　台中6邪教幹部無罪改判7年1月、7年4月

活活打死信徒　台中6邪教幹部無罪改判7年1月、7年4月

學測倒數這科最熱門！　台中考區一次看

學測倒數這科最熱門！　台中考區一次看

台中女童死亡包子解剖

