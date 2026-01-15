陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

▲國民黨台南市長參選人謝龍介。（圖／記者崔至雲攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台南市長初選結果今（15日）正式出爐，立委陳亭妃在激烈派系競逐中勝出，以三分民調平均支持度60.8%，擊敗同黨對手林俊憲，確定代表民進黨角逐2026年台南市長寶座。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介第一時間向勝出者陳亭妃表達祝賀，並公開遞出「選戰公約」橄欖枝，邀請對方打一場高格調的選戰。

此次初選被視為「賴系與非賴系」對決，最終由陳亭妃以2.69個百分點差距突圍。根據民調，若與國民黨參選人謝龍介對戰，陳亭妃支持度高達6成以上，展現基層實力。初選落敗的林俊憲也公開表示尊重結果，並表態將全力支持陳亭妃，強調民進黨唯有團結才能在大選勝出。

▲陳亭妃初選勝出，將參選台南市長。（圖／記者林東良攝）

「雖然她說跟我不熟」 謝龍介遞橄欖枝

對手國民黨台南市長參選人謝龍介第一時間在臉書發文祝賀，稱陳亭妃是「可敬的對手」，直言對方一路走來不容易。謝龍介也提到，雖然陳亭妃曾對外表示「跟他不熟」，但仍期待未來11個月能打一場高格調的選戰，並公開邀請陳亭妃共同簽署「選戰公約」。

謝龍介提出具體「五不原則」，包含不作假民調、不造謠抹黑、不雇用網軍、不買票賄選、不涉入光電利益，並加碼承諾看板減量、維持市容美觀。他強調，願意白紙黑字具結，希望藉此翻轉台南長期選戰文化，讓府城成為優質選舉的全國標竿。

女力對決老將 台南選戰進入白熱化

面對陳亭妃強勢出線，謝龍介也向支持者喊話，國民黨不只要贏，更要贏得光明磊落、堂堂正正，完成4年前未竟全功的政黨輪替。隨著「女力對決傳統戰將」的對戰組合確立，2026年台南市長選舉，已提前進入白熱化階段。