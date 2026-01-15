　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

▲▼ 立委謝龍介 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨台南市長參選人謝龍介。（圖／記者崔至雲攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台南市長初選結果今（15日）正式出爐，立委陳亭妃在激烈派系競逐中勝出，以三分民調平均支持度60.8%，擊敗同黨對手林俊憲，確定代表民進黨角逐2026年台南市長寶座。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介第一時間向勝出者陳亭妃表達祝賀，並公開遞出「選戰公約」橄欖枝，邀請對方打一場高格調的選戰。

此次初選被視為「賴系與非賴系」對決，最終由陳亭妃以2.69個百分點差距突圍。根據民調，若與國民黨參選人謝龍介對戰，陳亭妃支持度高達6成以上，展現基層實力。初選落敗的林俊憲也公開表示尊重結果，並表態將全力支持陳亭妃，強調民進黨唯有團結才能在大選勝出。

▲▼陳亭妃初選勝出，將參選台南市長。（圖／記者林東良攝）

▲陳亭妃初選勝出，將參選台南市長。（圖／記者林東良攝）

「雖然她說跟我不熟」　謝龍介遞橄欖枝

對手國民黨台南市長參選人謝龍介第一時間在臉書發文祝賀，稱陳亭妃是「可敬的對手」，直言對方一路走來不容易。謝龍介也提到，雖然陳亭妃曾對外表示「跟他不熟」，但仍期待未來11個月能打一場高格調的選戰，並公開邀請陳亭妃共同簽署「選戰公約」。

謝龍介提出具體「五不原則」，包含不作假民調、不造謠抹黑、不雇用網軍、不買票賄選、不涉入光電利益，並加碼承諾看板減量、維持市容美觀。他強調，願意白紙黑字具結，希望藉此翻轉台南長期選戰文化，讓府城成為優質選舉的全國標竿。

女力對決老將　台南選戰進入白熱化

面對陳亭妃強勢出線，謝龍介也向支持者喊話，國民黨不只要贏，更要贏得光明磊落、堂堂正正，完成4年前未竟全功的政黨輪替。隨著「女力對決傳統戰將」的對戰組合確立，2026年台南市長選舉，已提前進入白熱化階段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

1.25兆軍購仍有8000億項目未知　陳智菡：不完全都是美方建議

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

新莊議員初選激戰　吳奕萱拜票「第一站」獲跨派系奧援

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

1.25兆軍購仍有8000億項目未知　陳智菡：不完全都是美方建議

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

新莊議員初選激戰　吳奕萱拜票「第一站」獲跨派系奧援

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

【第六度對決謝龍介】台南市長初選陳亭妃出線！　險勝林俊憲2.7個百分點

政治熱門新聞

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

蔣萬安被預言大象變獅子！命理師曝未來走勢

陳亭妃初選出線！謝龍介先遞選戰公約

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

國民黨新人事曝光　楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

分析美印太佈局　胡振東：美軍離台灣不遠

虧賴瑞隆勝出「被挑來當吉祥物」　白喬茵被嗆

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

林俊憲初選吞敗　黃暐瀚：證明「德意志」是「派最強的而非自己人」

林俊憲初選吞敗　黃暐瀚：證明「德意志」是「派最強的而非自己人」

民進黨中央今（15日）公布台南市長初選民調結果，陳亭妃60.8557%對上林俊憲58.1630%，以2.7個百分點的些微差距擊敗林俊憲勝出，下週將正式提名。對此，媒體人黃暐瀚提到外界大酸綠營初選「德意志」一事直言，以結果論，台南、高雄、嘉義初選，賴系人馬只有一位賴瑞隆出線，嘉義黃榮利、台南林俊憲全都失利，證明所謂「德意志」是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。

網紅嗆林俊憲沒贏「O眼榨甘蔗」　

網紅嗆林俊憲沒贏「O眼榨甘蔗」　

陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結迎戰大選

陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結迎戰大選

「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

關鍵字：

台南市長初選結果陳亭妃謝龍介選戰公約

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面