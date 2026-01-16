台八男星外甥女遭吊車輾亡　肇事司機病逝難求償

記者黃翊婷／綜合報導

18歲蔡姓女騎士去年6月在台北市新生南路與忠孝東路口，遭77歲的賴姓吊車駕駛輾過身亡。然而，賴男在事故發生之後不久病逝，賴的家屬拋棄繼承，蔡母求償無門，至今都沒等到一句道歉。台北地院昨日（15日）安排調解，但業者辯稱賴男只是靠行，讓蔡母無法接受。

▲蔡母控訴，賴男及其家屬事後都沒有說過一句道歉。（資料照／小超人綜合體能俱樂部提供）

18歲女騎士命喪吊車輪下

回顧案件經過，77歲的賴男在2025年6月21日下午2時許駕駛一輛動力機械吊車，沿著台北市新生南路行駛，到達忠孝東路口時，卻因身體不適，直接撞上前方3台機車，導致其中一名女騎士（蔡女）當場遭輾過身亡。

賴男經酒測，酒測值為0，後續以過失致死罪嫌遭裁定15萬元交保，沒有羈押。蔡女的家屬在同年9月舉辦告別式，怒控賴男及其家屬從未聯繫；蔡女的舅舅是曾演出《機智校園生活》、《美麗人生》的台八演員古程丰，當時他也以家屬身分發聲，呼籲司法機關嚴正處理，讓正義得以實現。

肇事司機病逝 死者家屬求償無門

然而，賴男已在2025年10月病逝，所以同年11月、12月的調解庭均缺席。台北地院本月15日安排調解，吊車業者現身出席第3次調解庭，但他辯稱賴男只是靠行司機。

蔡母在調解庭結束之後接受媒體採訪，她強調，案發之後賴男及其家屬都沒有說過一句道歉，如今賴男過世，家屬也拋棄繼承，她委託律師向法院聲請假扣押，對方卻要求她盡速提出民事訴訟，並要她先行支付10多萬元的裁判費用。

蔡母委任的律師黃中麟表示，被告方目前仍未提出調解金額或條件；蔡母也怒控，「一條人命那麼簡單、隨便嗎？」讓她完全無法接受。而吊車業者離開法院時，被媒體追問相關問題，均保持沉默，沒有回應。