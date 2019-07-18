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誰是高雄市長接班人　朱立倫錄短片喊「請多支持李四川」

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▲▼0603高雄市議會黃文益李四川韓國瑜李喬如離席潘恒旭。（圖／記者賴君欣攝）

▲性格溫厚的李四川，曾因路平專案工程遭質疑而大動肝火。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜從國民黨總統民調初選勝出後，儘管表態自己會帶職參選，但外界仍相當關心「市長接班人」問題，包括立委許淑華、副市長李四川和葉匡時都曾遭到點名，前新北市長朱立倫17日更突然錄短片喊話「別忘了多支持李四川喔！」引發無限聯想。

朱立倫17日在媒體Line群組錄了一段影片，他先表示非常謝謝高雄的媒體朋友，最後卻突然喊話「別忘了多支持李四川喔！」，事實上，李四川原本擔任新北市副市長，有傳言當初韓國瑜當選高雄市長後，親自打電話向朱立倫「借將」，才把李四川找來高雄。上個月朱立倫到高雄跑行程，李四川除親自陪同，還搞笑對朱立倫說「請老闆來看一下，幫我診斷高雄還有沒有那些必須改善」。

▲▼朱立倫和李四川交情好。（圖／翻攝自朱立倫高雄好朋友Line群組）

▲朱立倫和李四川交情好。（圖／翻攝自朱立倫高雄好朋友Line群組）

由於李四川工作認真、性格敦厚，韓國瑜上任半年來，李四川負責的「路平專案」成果讓高雄市民相當有感，也因此為韓國瑜市政表現加分不少，「市長接班人」的呼聲也越來越高，對於朱立倫錄短片「喊話」，是否暗喻李四川出線機會高？韓國瑜第一時間開玩笑說「他明天會幫葉匡時、還有洪東煒加油」。

韓國瑜18日下午再度被問到李四川接班的可能，他表示，完全沒有討論到這個問題，「此時此刻、豪大雨馬上就來了，我們都是全心全力在拚市政，其他問題目前都不在考量」。

▲▼0718韓國瑜市長前往鼓山高中勉勵舉重選手。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜18日被問到李四川接任市長問題，強調目前都還沒討論。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020,朱立倫,李四川,接班人

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