快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

台美關稅確定！行政院副院長鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，率隊於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）領軍的美方團隊，完成總結會議。台美關稅確定15％不疊加，半導體232關稅條款獲最優惠待遇。

台美談判突破 關稅與半導體優惠創歷史

這次談判聚焦於台美長期貿易逆差，尤其是在半導體、資通訊和電子零組件等領域。台灣為美國第六大貿易逆差國，其中九成逆差來自這些產業，成為美方232調查重點。我方在多次磋商中，成功促使美方同意對台灣降關稅至15%，不再疊加最惠國待遇（MFN），和日本、韓國、歐盟享有同等最優惠條件，進一步提升台灣傳統產業的國際競爭力。

此外，台灣首度為本國企業爭取到半導體及相關產品對美投資最優待遇。美方承諾未來若新增半導體232關稅，台灣企業都能享有最優惠配額免稅或低稅率，降低台灣半導體業者在美國市場的不確定性。汽車零組件、木材、航空設備等也納入最優惠關稅待遇，雙方未來將持續磋商，以因應美方可能新增的232調查品項。

台灣模式領軍美國供應鏈 雙向投資深化高科技合作

談判成果之一，是美方認同台灣「台灣模式」進軍美國供應鏈，助力台灣科技業者拓展半導體及ICT產業版圖。台灣企業規劃自主投資2,500億美元，涵蓋半導體、AI應用等高科技產業，政府則建立信用保證機制，協助金融機構提供最高2,500億美元融資，支持有需求的投資業者。美方也承諾協助台灣企業取得土地、水電、基礎設施及稅務優惠等資源，打造最友善投資環境。

台美雙方也確立全球AI供應鏈戰略夥伴關係，擴大雙向投資。美方期望打造本土AI產業，台灣則主打「根留台灣、布局全球」策略，雙方將結合台灣製造優勢與美國創新研發及市場力量，鞏固全球高科技領導地位。美國進出口銀行與國際開發金融公司也將與台方合作，推動美國私部門在台灣五大信賴產業的投資融資。

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院提供）

貿易協議法律檢視 國會審議待後續

至於涉及關稅、貿易障礙、經濟安全、勞動與環境保障等內容的台美貿易協議，因雙方仍在法律檢查階段，台灣將擇期與美國貿易代表署完成文件簽署。協議正式簽署後，將依法定程序送國會審議，並向社會詳細說明內容，持續推動台美經貿合作再升級。