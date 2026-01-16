　
超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

▲▼萊爾富集結80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴。（圖／業者提供）

▲萊爾富集結80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

因應年節將至，超商紛紛端出特色禮盒。萊爾富今（16）日公布，集結超過80款春節禮盒，涵蓋人氣IP肖像、名店點心與國民零嘴等類型，即日起至2月22日推出「任選2件9折、3件85折」優惠。7-ELEVEN 則自即日起至3月3日，擴大門市禮盒選品數超過200項。

★萊爾富

萊爾富表示，從銷售結構來看，「人氣肖像」、「名店獻禮」、「國民零嘴」仍是春節3大熱銷類別。即日起至2月22日，禮盒任選2件9折、3件85折，部分禮盒不參與優惠。

▲▼萊爾富集結80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴。（圖／業者提供）

▲「人氣肖像禮盒」共推出12款。（圖／業者提供）

●人氣肖像禮盒

其中「人氣肖像禮盒」共推出12款，像是大武山牧場攜手LINE FRIENDS推出的「馬上富翁小鬆餅禮盒」，以熊大、兔兔、莎莉化身賀歲福將，內含雞蛋小鬆餅與金蛋大富翁遊戲，499元。

▲▼萊爾富集結80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴。（圖／業者提供）

▲萊爾富集結80款春節禮盒，期間限定「任選2件9折、3件85折」。（圖／業者提供）

還有「Hello Kitty 馬上轉好運馬克杯禮盒」結合甜點與實用馬克杯，售價299元；另有「Hello Kitty 富貴平安撲滿禮盒」與「Kuromi 吉祥如意撲滿禮盒」，以金幣巧克力象徵招財納福，售價399元。團聚時刻想遊戲互動，如「卡滋超可愛爆米花夾夾樂」，在家即可體驗夾娃娃機樂趣，售價699元。

●名店禮盒

「名店禮盒」同樣是送禮熱門選項，包括豪華紅帽子禮盒（紅款售價849元、藍款售價499元），以及蟬聯香港第一名伴手禮的「香港珍妮餅家聰明小熊四味曲奇餅（小）」售價599元。不過此波名店禮盒不參與優惠。

▲▼萊爾富集結80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富集結80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富集結80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴。（圖／業者提供）

●國民零嘴

國民零嘴方面，喜年來推出5款禮盒，其中「精緻芝麻小蛋捲禮盒」售價449元，「原味、芝麻蛋捲大發禮盒」售價255元；義美「精緻蛋捲禮盒」售價295元，另有深受韓國觀光客喜愛的小泡芙禮盒（鴻禧／旺福款）售價339元。

拜年送禮常見的海苔、堅果也相當齊全，包括「元本山維尼造型味付海苔罐」售價389元、「韓國嚴選味付海苔禮盒36入」售價349元，以及「橘平屋朗萌綺盟新摘海苔桶」售價299元；堅果類則集結萬歲牌11款與盛香珍3款禮盒，兼顧送禮與自用需求。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至3月3日，因應年節及元宵，擴大門市禮盒選品超過200項，價格帶從百元至千元不等，其中約7成為獨家販售商品，並依消費需求規劃「高收藏價值肖像禮盒」、「星巴克禮盒專區」、「高CP值禮盒」3大方向，同時滿足送禮市場的多元需求。

▲▼7-ELEVEN集結禮盒超過200款。超商禮盒。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN集結禮盒超過200款，其中「肖像禮盒」款式超過50款。（圖／業者提供）

●肖像IP禮盒

今年「肖像禮盒」款式超過50款，除了經典糖果組合外，更強調互動性與收藏價值。話題商品包括首次引進、約70公分高的「Ultraman豪華聲光公仔禮盒」，搭載聲光特效與可動關節設計；「玩具總動員抱抱龍咬一口禮盒」將經典鱷魚桌遊改為皮克斯版本。

其他還有「哆啦A夢扭蛋機豪華套組軟糖禮盒」、「Kuromi星際轉轉扭蛋機禮盒」、「迪士尼郵輪桶餅乾禮盒」、「大耳狗百變造型變裝公仔禮盒」、「吉伊卡哇達摩造型存錢筒軟糖禮盒」，皆鎖定粉絲與收藏族群。

▲▼7-ELEVEN集結禮盒超過200款。超商禮盒。（圖／業者提供）

▲星巴克禮盒方面，今年共推出7款選擇。（圖／業者提供）

●星巴克禮盒

星巴克禮盒方面，今年共推出7款選擇，包含獨家新品「法蘭酥附贈雙杯提袋禮盒」，以及Premium款「星意納福禮盒」與經典「星巴克雙味杏仁捲×肉鬆捲禮盒」，適合各年齡層送禮。

●高CP值禮盒

今年首度新增「高CP值禮盒」類型，主打堅果、蛋捲、捲心酥、泡芙等傳統熱銷品項的加量升級版本，價格500元有找；同時再度攜手雲林社創青年「三小市集」，推出使用在地友善耕作食材的「島嶼拾味酥韻禮盒」，強化地方特色與永續概念。

▼7-ELEVEN集結禮盒超過200款。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN集結禮盒超過200款。超商禮盒。（圖／業者提供）

●門市優惠

7-ELEVEN將於1月21日至1月25日推出「金馬開運好運來」活動，期間購買指定禮盒、CITY系列飲品、飲料、冰品、泡麵、零食、甜點及寵物食品等11大類商品，單筆滿222元即可參加「立折抽抽樂」，折抵金額為7元、20元、50元或70元，最高回饋約34%。

同時，使用uniopen聯名卡購買指定商品，單筆滿1,111元可現折125元。會員消費全店商品（不含菸品、服務性商品、黃金與3C預購），單筆滿1,111元，可獲贈品兌換券並加送100元年菜預購購物金；若單筆滿1,711元，則可再獲另一組實用贈品兌換券，相關贈品數量皆依會員上限提供。

記者發問遭阻擋　金鍾國.金炳萬暖解圍

超商禮盒萊爾富7-ELEVEN

