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國民黨2020立委拚過半　吳敦義被點名搶國會龍頭寶座

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▲▼吳敦義、曾永權、朱立倫，傅崐萁都被點名搶國會龍頭寶。（組合照／ETtoday資料照）

▲吳敦義、曾永權、朱立倫，傅崐萁都被點名是未來立法院長的人選。（組合照／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統初選落幕，由高雄市長韓國瑜代表角逐2020總統大位，不少支持者對於國民黨2020立委過半的信心大增，近來甚至有開始討論2020立法院龍頭人選的聲音傳出，而黨主席吳敦義、副主席曾永權、前新北市長朱立倫、前花蓮縣長傅崐萁都成為被點名的人選。

中常委任期延長、吳敦義掌握立委提名權

國民黨每兩年改選一次的中常委，由黨代表投票產生，過去在前主席馬英九主政時代，國民黨中常委選舉舉行時間被調整在7、8月間全代會召開之前，但兩年前吳敦義當選黨主席後，有中常委認為，在第20屆黨代表於第一次全代會正式就任之前，不該由第19屆黨代表投票產生第20屆的中常委，因此，第20屆第1任中常委選舉才拖到前年的10月產生並就任。

目前已有黨代表串連要在28日全代會上提案要求延後到明年1月總統大選結束後。而在明年1月11日總統、立委選舉投票後，約隔兩週就是農曆春節，因此，中常委選舉最快在2月間舉行，現任中常委任期也將因此多做大約4個月時間。

除了中常委任期延長之外，國民黨中常會日前已修改黨章，刪除總統兼任主席的規定。對於2020不分區立委名單，據了解，韓國瑜現在定調一切尊重吳敦義，因此，吳敦義將握有區域和不分區立委的提名權。

▲▼國民黨初選民調公布記者會,確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜代表國民黨出征2020總統大選。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜出線，吳敦義被點名搶龍頭寶座

據了解，黨內有人建議應將吳敦義列入不分區立委名單，全力衝刺立委選情，若國民黨在2020年取得國會過半優勢，吳敦義將可擔任立法院長，屆時將針對這4年間遭民進黨清算法案，如黨產條例和促轉條例等進行調整。

不過，也有黨內人士認為，吳敦義的黨主席任期到2021年，若擔任立法院長，應保持公正辭去職務，由現任立委王金平回鍋擔任立法院長，也是整合黨內的一種方式；況且，若能將王金平排入不分去立委名單，也可運用王金平過去在陸戰的實力，替國民黨衝刺2020年立委選情。

▲國民黨第三場國政願景發表會，黨主席吳敦義受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

曾永權、朱立倫、傅崐萁也被點名

國民黨副主席兼秘書長的曾永權，在馬政府時期，曾任立法院副院長，吳敦義擔任主席後也由曾永權列席黨團大會，與吳敦義有默契，也熟悉立法院運作與議事規則。

認為曾永權也適合回歸立法院的人士認為，如果他可以爭取立法院長寶座，憑藉著與吳敦義的默契與熟悉府院黨的運作，承擔協調黨中央與立委的雙重責任，未嘗不是黨中央可以考量的一步棋。

至於朱立倫挑戰國民黨初選失利後，也有傳言直指他有意爭取不分區立委，更有不具名中常委質疑朱立倫是「選假的」，目的是為了爭取立法院長一職。

雖然朱立倫曾任立委、桃園縣長、新北市長、行政院副院長、黨主席，擔任公職近20年，資歷相當完整，但對於角逐立法院長一職，朱立倫辦公室則是駁斥表示，朱立倫是最早宣布參選的，也提出最多政策主張，三場電視政見會獲得最多肯定，不要再消費朱立倫，這種不合邏輯的指控應適可而止，也希望少數中常委別再傷害國民黨形象、破壞黨內團結。

而新北市長侯友宜受訪時則表示，朱立倫是一個從政非常有經驗的人才，無論擺在哪個地方都適當，只要能夠為國家做事情都會給予支持。

▲▼國民黨副主席曾永權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副主席曾永權。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨公布初選民調結果後朱立倫辦公室記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者季相儒攝）

除了吳敦義、曾永權、朱立倫三人都被點名可以前進立法院外，前花蓮縣長傅崐萁也被認為是適合人選，他在出獄後力挺韓國瑜參選總統，但本身是無黨籍，無法參選國民黨花蓮立委初選。

有人認為傅崐萁想靠韓國瑜恢復黨籍，並列入不分區立委名單中，對國民黨在大選中穩固東台灣有著關鍵影響，不過，依照傅崐萁過去在基層有雄厚實力，即便不靠國民黨，他也能拿下花蓮立委席次，如果真能重會立院，國會龍頭寶座應該也會是他考量爭取的職位之一。

對於2020國會龍頭之爭傳出多人被點名，國民黨副發言人洪于茜表示，國民黨會全力爭取立委過半，對於外傳黨內喬位子一事，是子虛烏有。

▲▼國民黨主席吳敦義花蓮勘災，花蓮縣長傅崐萁陪同。（圖／記者季相儒攝）

▲前花蓮縣長傅崐萁。（資料照／記者季相儒攝）

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關鍵字：國民黨,2020大選,立委院,國會,韓國瑜,吳敦義,曾永權,朱立倫,傅崐萁

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