2500億企業投資、2500億信保　鄭麗君：政府提供融資不直接出錢

▲台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣取得與主要競爭對手日韓齊平的「對等關稅15%不疊加」。行政院副院長鄭麗君提到，本次「台灣模式」構成的內容，一個是2500億的外國直接投資（FDI）企業自主投資規劃，另外則是政府提供2500億的信用保證，「兩筆性質不同、主體不同，在談判中也清楚向美方表達，目的是支持企業擴大佈局，而不是政府直接出資」。

鄭麗君表示，此次談判中，美國對於貿易逆差比較大、或是擁有232條款品項比較多的國家，都期待有相關投資承諾。鄭指出，台美雙方在投資合作的討論是以供應鏈為主進行討論，台灣的高科技產業已經是國際性產業，近年也持續在國際佈局，「尤其高科技產業長期台美之間是有互補合作的關係，美國在研發創新很強、台灣在製造很強，近年台灣的高科技產業也擴大在美國的合作」。

鄭麗君說，所以在談判過程中，經邀集高科技業者座談後，希望能在「根留台灣、佈局全球」的戰略目標下，政府企業一起合作，擴大在美國投資佈局，持續讓台灣的高科技產業擴大。

鄭麗君提到，尤其現在AI需求持續快速成長過程中，美國是重要市場，川普總統也期待美國成為世界AI中心，所以很重要達成的目標是，以台灣模式協助台灣產業切入美國本土供應鏈，搶佔AI商機，「所以我們提出台灣模式，在磋商過程中也獲得美方正面回應」。

鄭麗君說明，台灣模式構成的內容，第一，2500億美元的外國直接投資（FDI），是由企業基於國際佈局目標底下所做的自主規劃，貼近客戶、結合市場，這是在多次跟企業座談、訪談調查中，了解相關半導體及AI產業供應鏈上下游企業的投資規劃所結合而成的FDI數字。這數字包含了企業已經正在進行的投資計劃，這是企業自主的投資規劃。

第二，為了支持企業赴美佈局，由政府提供信用保證來支持金融機構提供融資上限2500億美元的授信額度。鄭麗君強調，政府扮演信保的角色，支持金融機構，在MOU載明的是上限，這項模式跟日韓不同，並非由政府出資，而是由政府扮演信用保證機制支持金融機構，經過專業授信審查提供給有融資需求的企業金融支持。

至於融資信保機制如何運作？鄭麗君說，台灣過去對中小企業信保相當有經驗，不論是貸款保證的成數或是信保承載倍數，都有相關依據跟經驗，尤其高科技產業業者在相關貸款成數方面，原則上是不需要像中小企業那麼高。信保承載的倍數是可以比對中小企業承作的倍數更高，成立這樣的信保機制，會跟金融業界討論如何進行。

鄭麗君說，這兩筆資本承諾，「基本上一個是FDI企業自主投資規劃，另外一個是政府提供信用保證，兩筆性質不同、主體不同，在談判中也清楚向美方表達」，但目的是支持企業擴大佈局，而不是政府直接出資。

鄭麗君表示，期待透過台美之間G to G的合作，共同打造產業聚落，讓在美國投資佈局的企業能降低成本風險，這也包含過去在台灣的科學園區經驗，「不是移過去、也不是完全複製，而是在過去產業聚落成功的經驗，希望能G to G、B to G，大家一起合作，在美國形成有利於個別企業成功的產業聚落型態」。

鄭麗君提到，包含向美方爭取提供土地、水電基礎措施與便捷行政措施，以及友善法規環境等，也獲美方回應，也載明在雙方投資的MOU裡。鄭強調，台灣模式是所有台灣人創造出來的，希望在台灣產業持續壯大的同時，能以台灣模式支持產業擴大國際佈局，同時藉以支持美國希望在本土打造供應鏈，達到互利雙贏戰略目標。