自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

立法院針對總統賴清德彈劾案今（15日）召開第2場公聽會，台大政治系退休副教授彭錦鵬表示，「我是憲法大法官任期制度的設計者」，憲法增修條文第五條如果稱之為「彭錦鵬條款」也是正確，遭民進黨立委王義川嘲諷『臭彈』（指吹牛），但彭則反擊王無恥、無知，他可以公布當年協助他草擬條文的前大法官吳庚手稿。對於被孫文學校總校長張亞中說沒教好學生吳思瑤，彭錦鵬冤喊，這太過分，她總共只教過她兩門課，沒有管到她的政治意識。

立法院15日召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會第2場，出席人員為藍委王育敏、王鴻薇、羅智強、綠委王義川、吳思瑤、白委陳昭姿，學者代表則有國民黨團推派張亞中、彭錦鵬、周威廷，民進黨團推派陳怡凱、林俊宏，民眾黨團派張其祿。

彭錦鵬表示，彈劾是憲法終極的究責條款，要特別慎重，但遺憾賴清德守法護憲的紀錄充滿瑕疵，甚至出現極為嚴重違憲慣犯紀錄，所以受到立法院彈劾有必要，不僅在台南市長任內不進市議會長達約8個月，被監察院認定憲政惡例加以彈劾，當總統時還主導主導大罷免，否定中華民國民主定期選舉的合法性，太可恥，本質上就是違憲行為。

當彭錦鵬把5名大法官作成憲法判決，歸咎是賴清德違背積極提名大法官的憲法義務時，彭提到，「我是憲法大法官任期制度的設計者」，憲法增修條文第五條如果稱之為「彭錦鵬條款」，也是正確的，這是他第一次公開講述此事，就是吳庚幫忙他草擬條文，但基於當時協議，沒有在吳庚生前公布，不過事實確實是這樣。

但民進黨立委王義川發言時嘲諷，他非常贊成教授張其祿說今天是制度討論，有些出席教授講的他也認同，「但當然有人在『臭彈』，『臭彈』說大法官他設計的，我聽你在『叭噗』（指吹年），又是你設計？講一個沒辦法查證的東西，在那邊臭彈」。彭錦鵬聽聞後旋即插話回應，立委請不要亂講話，這都有國民大會紀錄。經會議主席江啟臣調解後，王義川反批彭錦鵬沒有風度。

待進入「學者專家綜合答覆」階段，彭錦鵬說，他看到王義川多麼無知、無恥，「竟然敢挑戰我說的，這太難得，因為他（王義川）根本不知道大法官任期條款，是我擔任國大代表時的提案，我是領銜人，我是設計者，我還有當年吳庚的手稿，我都可以公布」。

另外，張亞中會中表示，吳思瑤說「吾愛吾師，吾更愛真理」，對自己的老師當然可以攻擊，但是吳的批評知識認識太膚淺了，因此他也要譴責彭錦鵬，怎麼教出這種學生。彭錦鵬則冤喊，「張亞中突說我沒有教好吳思瑤，這也太過分了，我總共只教過她兩門課，人事管理跟行政管理，沒有管到她的政治意識」。