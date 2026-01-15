　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

▲彭錦鵬出席立法院賴清德彈劾案第2場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

▲彭錦鵬出席立法院賴清德彈劾案第2場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院針對總統賴清德彈劾案今（15日）召開第2場公聽會，台大政治系退休副教授彭錦鵬表示，「我是憲法大法官任期制度的設計者」，憲法增修條文第五條如果稱之為「彭錦鵬條款」也是正確，遭民進黨立委王義川嘲諷『臭彈』（指吹牛），但彭則反擊王無恥、無知，他可以公布當年協助他草擬條文的前大法官吳庚手稿。對於被孫文學校總校長張亞中說沒教好學生吳思瑤，彭錦鵬冤喊，這太過分，她總共只教過她兩門課，沒有管到她的政治意識。

立法院15日召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會第2場，出席人員為藍委王育敏、王鴻薇、羅智強、綠委王義川、吳思瑤、白委陳昭姿，學者代表則有國民黨團推派張亞中、彭錦鵬、周威廷，民進黨團推派陳怡凱、林俊宏，民眾黨團派張其祿。

彭錦鵬表示，彈劾是憲法終極的究責條款，要特別慎重，但遺憾賴清德守法護憲的紀錄充滿瑕疵，甚至出現極為嚴重違憲慣犯紀錄，所以受到立法院彈劾有必要，不僅在台南市長任內不進市議會長達約8個月，被監察院認定憲政惡例加以彈劾，當總統時還主導主導大罷免，否定中華民國民主定期選舉的合法性，太可恥，本質上就是違憲行為。

當彭錦鵬把5名大法官作成憲法判決，歸咎是賴清德違背積極提名大法官的憲法義務時，彭提到，「我是憲法大法官任期制度的設計者」，憲法增修條文第五條如果稱之為「彭錦鵬條款」，也是正確的，這是他第一次公開講述此事，就是吳庚幫忙他草擬條文，但基於當時協議，沒有在吳庚生前公布，不過事實確實是這樣。

▲王義川出席立法院賴清德彈劾案第2場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

▲王義川出席立法院賴清德彈劾案第2場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

但民進黨立委王義川發言時嘲諷，他非常贊成教授張其祿說今天是制度討論，有些出席教授講的他也認同，「但當然有人在『臭彈』，『臭彈』說大法官他設計的，我聽你在『叭噗』（指吹年），又是你設計？講一個沒辦法查證的東西，在那邊臭彈」。彭錦鵬聽聞後旋即插話回應，立委請不要亂講話，這都有國民大會紀錄。經會議主席江啟臣調解後，王義川反批彭錦鵬沒有風度。

待進入「學者專家綜合答覆」階段，彭錦鵬說，他看到王義川多麼無知、無恥，「竟然敢挑戰我說的，這太難得，因為他（王義川）根本不知道大法官任期條款，是我擔任國大代表時的提案，我是領銜人，我是設計者，我還有當年吳庚的手稿，我都可以公布」。

另外，張亞中會中表示，吳思瑤說「吾愛吾師，吾更愛真理」，對自己的老師當然可以攻擊，但是吳的批評知識認識太膚淺了，因此他也要譴責彭錦鵬，怎麼教出這種學生。彭錦鵬則冤喊，「張亞中突說我沒有教好吳思瑤，這也太過分了，我總共只教過她兩門課，人事管理跟行政管理，沒有管到她的政治意識」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／張文隨機殺人4死　調查結果公布
快訊／台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%
行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安推營養午餐免費　綠議員：醫護、警消人員首都加給趕快發

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

川普簽署232條款　前駐歐盟代表李淳：台灣70%產品恐受影響

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　還有4項軍購案未通知美國會

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

蔣萬安推營養午餐免費　綠議員：醫護、警消人員首都加給趕快發

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

川普簽署232條款　前駐歐盟代表李淳：台灣70%產品恐受影響

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　還有4項軍購案未通知美國會

蔣萬安推營養午餐免費　綠議員：醫護、警消人員首都加給趕快發

奇美博物館《埃及之王》1／29開展　親子導覽變身考古學家

LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生

家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：真的好帥　給人感覺很舒服

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

LIVE／張文北市街頭隨機狠殺3人　北檢開記者會說明調查結果

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

政治熱門新聞

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

快訊／陳亭妃險勝林俊憲2.7個百分點　將第六度對決謝龍介

AIT罕更新對黃國昌回應　表態「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」

賴瑞隆初選突圍　白喬茵曝原因

即／台南市長初選吞敗！林俊憲發聲：全力支持陳亭妃

前5戰5勝！陳亭妃第六度對決謝龍介　一圖比較2人特質、學經歷

林俊憲、陳亭妃誰出線？　民調完成「妃憲大戰」結局中午前揭曉

陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

說清楚講明白！　國防部一次解答1.25兆軍購買什麼？　

AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」　綠委認罕見

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

徐國勇「不知黃國昌訪美做什麼」　民眾黨批：賴政府壟斷資訊掩蓋無能

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

更多熱門

相關新聞

陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

民進黨今（15日）公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃擊敗林俊憲勝出。代表國民黨參選2026台南市長的謝龍介受訪時表示，恭喜陳亭妃。但話鋒一轉，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。

對美軍購遭質疑delay沒到貨　國防部曝實情：買全新武器就像預售屋

對美軍購遭質疑delay沒到貨　國防部曝實情：買全新武器就像預售屋

說清楚講明白！　國防部一次解答1.25兆軍購買什麼？　

說清楚講明白！　國防部一次解答1.25兆軍購買什麼？　

AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」　綠委認罕見

AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」　綠委認罕見

「非核不可」喊得很大聲　但誰來承擔最壞後果?

「非核不可」喊得很大聲　但誰來承擔最壞後果?

關鍵字：

賴清德彈劾王義川張亞中吳思瑤彭錦鵬

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面