侯友宜上任第一個跨年　接棒朱立倫「烏來歲末聯歡晚會」迎2019

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜上任第一個跨年活動，傍晚即將前往「烏來區歲末聯歡跨年晚會活動」，如同過去卸任新北市長朱立倫也都在此度過跨年；烏來曾經受到颱風重創，朱立倫市府花了兩年的時間，把交通、水利等基礎建設逐一完成，如今已煥然一新，準備好一同迎接2019。

此時的朱立倫正在日本陪伴家人度過難得的長假，養精蓄銳，返台後即將展開全台之旅，傾聽基層民意、發現台灣問題；據黨內人士透露，朱立倫的競選辦公室尚未正式成立，依目前規劃將有「臨時工作室」，位於台北市。



烏來跨年活動以LOKAHSU（泰雅族招呼語）作為口號，營造傳統與時尚兼具的跨年熱鬧氛圍，來參加的民眾可領取限量的泰雅紋面貼紙，體驗泰雅紋面之傳統文化，活動開場時將由烏來在地舞團禾拉呼伊樂舞藝術團展演，並帶領民眾來跳泰雅舞蹈點燃部落之火，現場也設置有市集及拍照打卡區。

為提升活動熱度，今年特別邀請金鐘主持董至成搭配甜姐兒孟孟(彩虹姊姊)，演出歌手更堪稱歷年之最，除了資深人氣唱將葉璦菱，更邀請到許多原住民重量級歌手如尤勞.尤幹、星光四班亞軍張心傑、今年入圍金曲獎最佳女歌手的呂薔、創作歌手高慧茹(巴奈)、星光幫歌手胡采書、MAFANA樂團，以及曾參與「原band大賞」表現優異的達比拉斯樂團及七字輩樂團等。

活動現場也會有摸彩活動，最大獎50吋LED電視，還有智慧型手機、平板電腦、溫泉券等精彩好禮，最後將有規劃長達五分鐘的煙火秀，。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，烏來區公所也規劃有跨年接駁專車，接駁資訊可上烏來區公所網站查詢。



元旦一早，新北市政府也將於市民廣場舉辦盛大的升旗典禮。民政局表示，考量天候狀況依舊可能降雨，提前至8點開始於市民廣場發送3000條「牽起我們的好日子」運動毛巾，升旗活動則於9點由侯友宜在市民廣場與市民一同升旗。

新北民政局表示，除了原訂8點30分開始的運動毛巾發送提前至８點開始外，毛巾健身操也配合升旗典禮，提前至9點10分，至於「新北好農元旦市集」則維持9點鐘於市府西側一樓大廳舉行。