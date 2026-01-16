邱毅轟：半導體產業40%移往美國　關稅談出這種窮台結果有臉面對？

▲前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，美國商務部長盧特尼克則指出，川普總統任內，目標將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。對此，前立委邱毅今（16日）痛批，台灣完全被美國吃定，真正窮台的時候到了，最慘的是半導體產業，美國只要先進製程，連帶上下游供應鏈企業都得去，綜合來說，台灣半導體產業40%移往美國，他痛批，談出這種窮台毀台賣台的結果，還有何臉面對台灣人民。

邱毅表示，台美關稅貿易談判結果出來了，台灣完全被美國吃定，即將被美國吃乾抹盡，真正窮台的時候到了。

邱毅表示，對等關稅由20%降到15%，交換條件是必須投資美國5000億美元，韓國3500億美元、日本5500億美元，台灣竟然要投資美國5000億美元，而且必須在川普任內完成。

邱毅指出，最慘的是半導體產業，以台積電為核心，台積電大概要加碼5到6個芯片廠，美國言明不要成熟製程，只要先進製程，連帶上下游供應鏈的企業都得去，綜合來說，台灣半導體產業40%移往美國。

邱毅直言，台積電真變成美積電，台灣最重要的半導體產業差不多結束了，這不是賣台是什麼？還有經濟學家厚顏無恥為賴政府洗白，昧著良心說鄭麗君談得好，什麼時候台灣被這群專家盤據了！

邱毅指出，如果下周美國最高法院，宣布川普的全面對等關稅違法，必須撤銷對等關稅，並且退稅，那時台灣的20%降到15%就毫無意義，但投資美國仍要兌現，台灣的虧可大了。

邱毅痛批，這就是台灣人民選出來的愚蠢政府，這就是成天吹牛台灣經濟很好的賴清德，這就是揚言台美關係良好的民進黨，他們說鄭麗君很難纒很會談判，談出這種窮台毀台賣台的結果，還有何臉面對台灣人民。

▼臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）