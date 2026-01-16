關稅談判結果4大意義　立足點拉齊盟友、降低半導體與衍生品不確定性

記者陳家祥／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。此次關稅談判進度拖延到跨年度，總算在今年1月搭上末班車，達成將「台灣的競爭立足點拉齊盟友」、「半導體與衍生品不確定性壓到最低」、成功輸出「台灣模式」把投資變成供應鏈合作、關稅談判升級成「AI時代的雙向投資夥伴關係」等4大意義。

▲台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）



經貿辦指出，此次關稅談判將對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。此外，台灣也成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

另一方面，台灣也順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。並促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

進一步分析談判結果，可以歸納出4項意義：

一、把台灣的競爭立足點「拉齊盟友」：15%且不疊加，等同最優惠盟國待遇

這次最關鍵的成果，是對等關稅確定調降為15%，且不疊加原本MFN稅率。它的意義不只是「降到15%」，更重要是計算方式不疊加，直接把台灣與日本、韓國、歐盟放在同一條起跑線上，避免台灣在出口到美國時，因稅制算法吃虧、被競爭對手「制度性超車」。

對傳統產業（工具機、手工具等）而言，這等同於把原本不確定、甚至可能被放大的成本壓力，轉成可預期、可規劃的市場條件，讓企業能以更清楚的價格策略與接單節奏，重新拿回競爭力。

二、把「半導體與衍生品」的不確定性壓到最低：232最優惠待遇，建立台灣的戰略保護欄

第二個意義則是，此次談判將半導體及半導體衍生品232關稅的最優惠待遇。由於美方232關稅仍可能擴大品項、調整稅率，市場原本最怕的是「政策沒講死、風險無上限」。而這次透過預設情境談判，取得美方承諾：若美方針對半導體及衍生品課徵232關稅，台灣享最優惠待遇，並且爭取到對美投資一定配額免稅、配額外仍享最優惠稅率的架構。

更進一步，美方也承諾：台灣企業赴美設廠營運所需的原物料、設備、零組件等輸美項目，可豁免相關對等關稅及232關稅——這等於是在供應鏈搬遷與擴產的關鍵成本上，替台灣業者「拆彈」，大幅降低布局美國市場的不確定性。



三、用「台灣模式」把投資變成供應鏈合作：自主投資、聚落化、不是被點名的現金買路

第三個意義是：台灣在投資承諾上，走出一條以供應鏈合作為目的的「台灣模式」。相較部分國家較像是被要求以現金或特定形式承諾，台灣的重點是：引導業者進軍美國供應鏈、打造半導體與ICT產業聚落，把投資變成擴張產業版圖的工具，而不是單純的交易成本。

在資本承諾架構上，也明確分成「企業自主投資2,500億美元（半導體、AI應用、EMS、能源等）」、「政府以信用保證支持金融機構提供最高2,500億美元授信額度（非政府直接出資、但提供融資支持）」2類。這套設計的政治經濟意義在於，一方面回應美方供應鏈安全需求；另一方面也保留台灣企業的自主性與財務彈性，讓「投資」能真正轉化成「產業競爭力」。

四、把關稅談判升級成「AI時代的雙向投資夥伴關係」：從交易到結盟的制度化連結

第四個意義是，這次不只談稅率，也把台美經貿關係往上推到全球AI供應鏈的戰略夥伴。美台分別有「美國要打造本土AI供應鏈」、「台灣要根留台灣布局全球」的目標，結構上互補，因此談判也把核心從短期稅負，轉向長期的制度性安排，包括投資MOU在美國商務部簽署，象徵合作被放在美方經貿政策中樞的位置，以及建立雙向投資機制，除台灣擴大赴美布局外，也促成美方擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防科技、安全與監控、次世代通訊、生技等），並納入美方金融機構（如Exim、DFC）可能的融資支持。這讓台美關係不只是「關稅談成了」，而是朝「雙向投資—供應鏈協作—AI共同布局」的戰略架構前進。

這次談判的四大意義，是把台灣的稅率待遇拉齊盟友、把半導體風險鎖在最優惠框架、用台灣模式把投資變成供應鏈聚落、並把經貿升級成AI時代的雙向戰略夥伴。