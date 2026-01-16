肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相　網看傻眼：拒買了

▲肯德基原味蛋撻 。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

肯德基昨（15）日突然發布聲明稿，先感謝消費者的喜愛，接著提到「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止」，經典原味蛋撻將走入歷史。稍早，肯德基發影片表示，「抱歉，這一次我們真的認輸，只有不斷進化才能超越經典，我們真的徹底認酥了」，原來是調整蛋撻皮。

肯德基昨發聲明「經典原味蛋撻即將正式走入歷史」

肯德基在臉書發布聲明稿，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」肯德基指出，相關細節將於16日上午11時，透過線上說明會公布，請大家密切關注臉書。

肯德基公布真相喊「認輸」、「認酥」

肯德基透過影片表示，「曾經，我們以為陪伴大家28年的肯德基原味蛋撻已經是美味巔峰，直到今天我們才明白，真正的王者不該只停留在夠好，因為你們值得更好的，抱歉，這一次我們真的認輸，只有不斷進化才能超越經典，我們真的徹底認酥了。」

肯德基也在文章中寫道，「蛋撻王者肯德基即將準備重新定義『超極酥』標準​」，因為28年了，他們也該進化了。

只是貼文曝光後，不少網友都直呼，「行銷部拜託開除換一批人」、「好無聊的行銷方式」、「看到上次必勝客就大概知道又在幹嘛了」、「準備被罵爆囉」、「好爛的哏」、「拒買了」、「吃相難看」。也有網友表示，「不要漲價欸」、「看來這手法很成功啊，又是一則低成本的行銷」。