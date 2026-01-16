　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

肯德基掀「蛋撻之亂」他排3hrs才拿到！門市擠爆照曝　全看傻

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲肯德基宣布蛋撻要走入歷史。（圖／zz.__.123、jp.__178授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

肯德基15日突然宣布「經典原味蛋撻」將走入歷史，不少蛋撻控急忙衝去門市搶買。就有網友曝光排隊人潮，直呼是「肯德基蛋撻之亂」，「（預計）17:45取餐，結果等到21:00，站到整個腰超酸的。」還有店家貼出公告「蛋撻被大家吃到下班了，補貨中」，讓人直呼「現在是什麼蛋撻之荒嗎？」亂象引發討論。

有網友在Threads表示，看到肯德基突然宣布蛋撻賣完就下架，就趕快預訂，心想這樣不用等很久。沒想到預計17時45分取餐，實際到現場卻一路等到晚上9點才拿到，整整站了超過3小時，「站到整個腰超酸」，過程中還看到不少人因等太久陸續退單。

後來聽說好像只是要換外皮，「總之就是腰很酸，然後有拿到蛋撻了。」他也在文中曝光排隊人潮照，只見整間店都擠滿人，畫面令網友們看傻，「真的是蛋撻之亂，辛苦員工了」、「員工感覺會瘋掉。」

門市公告「蛋撻被吃到下班了」

另一名網友則是經過肯德基時，看到該門市貼出公告「經典原味蛋撻被大家吃到下班了，補貨中。物流正把『下一批經典』送來路上。造成不便，我們先認輸！謝謝各位蛋撻獵人的愛。」讓看到這張公告的網友直呼，「現在是什麼蛋撻之荒嗎？」

※本文獲zz.__.123、jp.__178授權引用。

01/14 全台詐欺最新數據

