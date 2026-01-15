　
社會 社會焦點 保障人權

女昏迷醒來躺保全懷裡！告他揉胸舌吻　法官判無罪：CPR動作不標準

▲▼車禍,跌倒,昏迷,昏倒,暈倒,摔車。（圖／取自pakutaso）

▲女老師校內昏倒，控訴遭保全乘機猥褻。（示意圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名小學女老師在校內昏倒，醒來時發現自己被扶坐起，上半身靠在保全懷中，怒告保全趁機對她揉胸、舌吻。審理時，保全喊冤當時在幫女老師做CPR(心肺復甦術)，才會按壓她胸部並對她吹氣。桃園地院審理，法官認為保全沒將女老師平放，動作雖和CPR的標準動作有落差，但當時還有監視器及其他目擊民眾在場，保全也在確認女老師沒意識後，才對她做胸部按壓及人工呼吸，並無完全悖離CPR流程，難認他對女老師乘機猥褻，判保全無罪。

女老師提告控訴，2023年4月27日晚間6時許，她因胃痛及工作疲勞，曾在教室昏倒一次，醒來後搭乘電梯前往1樓，又在走出電梯口時昏倒，醒來時驚覺自己竟被學校保全摟在懷裡，保全不僅搓揉、揉捏她的胸部，還伸舌頭親吻她，藉機猥褻得逞。

審理時，保全喊冤，稱他確實有按壓女老師的胸部，並從她口腔吹氣，因為當時正在幫女老師做CPR。保全的律師表示，依照女老師描述自己的狀態，是否還能感覺遭保全猥褻、舌吻，已有疑問，何況從女老師昏迷到救護車抵達，前後不超過8分鐘，一般人在面臨他人生命存亡之際，不可能還會有逞慾的念頭。

監視器畫面則顯示，保全接獲目擊民眾通知，到場將女老師上半身扶起，靠在自己身上，伸手在女老師胸前上下移動，並用手稍微抬高女老師的下巴，接著將臉貼近女老師臉部。

目擊民眾則證稱，當時他看到女老師昏倒，便叫保全過來，並打電話叫救護車，印象中有看到保全試著拍動女老師的臉、頸和胸口上方，並請他搭乘電梯上樓找總務主任過來協助。

法官認為，保全雖沒有將女老師平放在地面，與CPR的標準動作或有落差，但他提高女老師下巴的舉止，確實與做人工呼吸的動作符合，且進行胸部按壓及人工呼吸前，也有先確認女老師的意識和反應，認為保全證稱自己在替女老師CPR，並非沒有道理。

法官指出，保全熟知校內監視器裝設位置，如果想猥褻女老師，應該會把她移到監視器死角位置，但他卻在有目擊者的情況下，拍打女老師胸口、臉貼臉靠近女老師，很難想像保全會在他人在場、或知道總務主任隨時會下樓抵達現場的情況下，對女老師做出猥褻行為，因證據不足，判保全無罪。可上訴。

更多新聞
台北市民生社區內的幼兒園，日前爆發教保員陳羿翰猥褻多名兒童案件。陳男利用照顧幼兒或玩遊戲時，藉機伸手撫摸幼兒下體，猥褻得逞。檢方認定他猥褻4名幼兒，提起公訴，一審判刑8年。案經上訴，高等法院15日改認定他猥褻3名幼兒，但其中1人被害2次，因此高院15日仍將陳男判刑8年。可上訴。

