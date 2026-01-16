　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃「十年磨一劍」爭歷史定位　林俊憲難敵

民進黨台南市長初選民調結果出爐，綠委陳亭妃以2.69個百分點勝過對手林俊憲，將獲民進黨正式提名。（民進黨提供）

▲民進黨台南市長初選民調結果出爐，綠委陳亭妃以2.69個百分點勝過對手林俊憲，將獲民進黨正式提名。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨台南市長初選民調結果昨（15日）出爐，綠委陳亭妃以2.69個百分點勝過對手林俊憲，將獲民進黨正式提名。陳亭妃2018年首度挑戰市長初選敗給黃偉哲，是其選戰生涯首敗，但她持續以市長為目標努力，到今年終於自黨內初選脫穎而出；林俊憲則約莫是從2024年起開始為初選暖身，開始逐里舉辦座談會，雖然他有黨內一眾大咖加持，並努力到最後一刻，仍難敵陳亭妃十年磨一劍。

因陳亭妃早從2017年就開始為競選市長做準備，在這次的初選前期，她有很大的領先幅度，但隨著台南賴系全力啟動、台南另外兩名新系立委各自就位，林宜瑾擔任林俊憲總幹事、郭國文任主委領軍黨部，林俊憲的民調開始逐漸攀升。

一名非新系民進黨南部要角觀察形容，台南初選是「高層對基層」的選舉，林俊憲找來黨內大咖如前縣長陳唐山、前行政院長蘇貞昌、兼任中職會長的立委蔡其昌、屏東縣長周春米等來站台，又有台南多數的黨公職站隊；這名南部要角在民調前評估，大咖與地方公職大概可以影響民調約3個百分點，在選情激烈的情況下，確實對林俊憲的選情很有幫助。

另名執政團隊核心幕僚透露，在接近民調日期前一兩週，林俊憲已追趕得相當接近，當時「台南的（新系）幹部都表現得很有信心」，甚至一度傳出，林俊憲在獲蘇貞昌站台前，就僅落後陳亭妃2個百分點。

知情人士指出，林俊憲在民調週開始前夜直攻陳亭妃立委選區，在台南永康舉辦大型團結造勢晚會，展現出努力到最後一刻不放棄的決心，總統賴清德面對選舉，也一貫是抱持這種信念。

據悉，賴清德曾用紀錄片《冠軍之路》來鼓勵民進黨苗栗縣長提名人陳品安，認為《冠軍之路》當中，十二強的台灣隊一開始組成時，完全不被外界看好，還受到台灣球迷的酸言酸語，但球員們並不氣餒，每一場比賽都在自己的位置上做好守備工作，投手更是一球、一球地與打者對決，一個一個解決，努力到最後一刻，才證明自己、成就榮耀。知情人士說，同理，林俊憲11日晚間在永康舉辦的造勢活動也是要展現自己努力到最後一刻的意志力，可惜仍不敵陳亭妃10年累積的努力。

陳亭妃今年51歲，是道地台南人，其父陳佳照是前台南市議員，陳亭妃跟妹妹陳怡珍都繼承父親衣缽、踏上從政之路，陳怡珍是現任台南議員。陳亭妃23歲首度選議員以來，一直是選舉常勝軍，首次選戰她靠婦女保障名額吊車尾補上議員，恰好擠掉了同選區的謝龍介，之後陳亭妃任3屆台南市議員、蟬聯5連霸立委，在立委選舉中也兩度擊敗謝龍介，明年陳亭妃將六度決戰謝龍介，爭取台南第一女市長的歷史定位。


【綠六都女力掘起2】陳亭妃20年磨一劍　賴清德意志是最大挑戰
高市長對決新潮流賴瑞隆　柯志恩：以小搏大拚逆轉勝

01/14 全台詐欺最新數據

