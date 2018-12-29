　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「石牌劉德華」詹為元參選2020立委：當政策與弱勢者間橋樑

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼丁守中發言人、蔣萬安前法案助理表態參選台北市立委（中）。（圖／取自臉書）

▲丁守中發言人、蔣萬安前法案助理表態參選2019台北市士林北投區立委。（圖／取自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

詹為元在28日表態將角逐台北市第1選區（士林北投）立委，畢業於政大東亞所博士班，年輕的他在九合一選舉中挑大樑擔任丁守中發言人，早期在丁守中辦公室擔任法案助理，還來到國民黨立委蔣萬安辦公室，同樣擔任法案助理。在任發言人期間，因外型像港星劉德華因而被媒體稱為「石牌劉德華」，他提倡修法，給予弱勢實質協助，成為政策與弱勢者間橋樑。 

詹為元29日受訪表示，他參選立委的動機，來自於他過去在社福衛環委員會，接觸許多身心障礙團體與家庭，發現台灣現有的法律根本無法解決弱勢者的問題，他想改善國內相關政策的漏洞百出。當時他接觸到的弱勢者，每個人都是故事，激發他想修正法律給予「真正弱勢的人」更實質幫助。

他批評，政府制定政策的時候應該更傾聽民眾的聲音，但往往都會有落差，所以他想要當兩者的橋樑，讓他們多點喘息，若行政機關堅持，我也可以透過立委們的聯合去改變法令制度，保障身心障礙家庭的需求。

他認為政治與生活息息相關，他相信很多人對政治充滿熱情，也充滿失望，但更多人是感到無力；對很多人來說政治是個遙不可及的領域。  他提到，自己這幾年待在國會以及台北市長的選舉，深深地認為政治的確是個可以立即改變民眾生活的工作。「但年輕人想踏入政治，卻有面高牆，那面牆還不是什麼政治鬥爭，而是選舉需要花費非常多的經費」，那些金錢絕非普通人花得起的。

他說，政治不應該有這麼高的門檻，他這次決定參選就像是場「政治創業」，他跟一般決定創業的人沒什麼不一樣，工作個幾年，存到人生的第一桶金，為了追求自己的理想下定決心投入創業，有人開咖啡店、有人賣雞排、有人開公司，創業的成功與失敗不知道，但總是要為了理想去嘗試看看。

對此他表示，唯一不同的是「一般創業是在商業界，而我是政治界」。雖然這一百萬在選戰當中可能微不足道，可能一下子就花完了，但是他想讓大家知道，即便是一個平凡的人，只要有熱情與想法，都是可以投入政治，為堅持的價值跟理想去衝衝看、闖闖看；因此，他決定投入士林北投區立法委員國民黨黨內初選。

ET快訊
泫雅深夜PO「內褲自拍」　胸部以下線條全露粉絲都瘋了
阿婆開刀喊「我腳好痛」！麻醉醫細聽解讀出思念密碼
高國華凌晨酒駕被逮！辯：吃薑母鴨手機不見開車找

關鍵字：詹為元,丁守中,蔣萬安

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

從首都出發　朱立倫選2020「總統工作室」在台北開張倒數中！

侯友宜被問與柯、鄭、韓互動：開會是解決問題　不是來吵架

侯友宜day3視察地方　答應「金錢、權力下放區公所」快速反應民眾問題

影／首次行政院會　侯友宜喊話中央「新北人口六都最高」預算卻最低！

影／忘記答應要受訪？韓國瑜、侯友宜揮手離去　媒體等2.5小時撲空

侯友宜突襲養豬場：豬瘟是「國安議題」要全體備戰！

侯友宜開工Day2突襲養豬場視察！籲中央更重視防疫

新北地標從「竹筍」變耶誕城　朱立倫感謝市民：侯友宜第一天就會上手

爸爸幫忙算好了？他：馬英九身藏「95之尊」密碼

「石牌劉德華」詹為元參選2020立委：當政策與弱勢者間橋樑

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可愛❤

爸爸幫忙算好了？他：馬英九身藏「95之尊」密碼

「石牌劉德華」詹為元參選2020立委：當政策與弱勢者間橋樑

2020換掉蔡英文？獨派青年：請再給她一次機會

邱豐光不怒而威　「邱霸子」曾讓老大繳械

爭2020大位！朱立倫1月成立競選辦公室　吳敦義握立委提名權

立委補選／何志偉拚選戰不打柯P　陳思宇議員父入戰場

陳其邁大解放「顏面朝地」人體衝浪　網笑：他到底嗑了什麼！

陳水扁爆「蘇蔡配不合」內幕！揭蘇貞昌為何選不成總統

國民黨要培養年輕人　連勝文：個人背景不重要

《都更條例》三讀！政府可代拆釘子戶 　「5大修法重點」一次看

六都市長簽名誰的好看？　網友奇葩辨識：龍同冷是哪位...

【廣編】期間限定 SK-II 2019 青春露新年限量版賣萌上市！

拉提莎手工泡芙將進駐清水休息站　開幕慶泡芙買五送一

毛毛周記／阿嬤養的巨大基「比黃金大隻」　走路狂晃巨臀超療癒

WCBA／楊雅惠狂送8助攻　陝西四川4台將內戰

華聞快遞／2018年大陸快遞量突破500億件大關　超過美日歐總和

爸爸幫忙算好了？他：馬英九身藏「95之尊」密碼

「30%幸運+70%小心和緊張」 21歲的她完成101天的環遊世界

摸「猴子生殖器」大笑！埃及妙齡女做「性暗示」舉動　遭判刑3年

影／高國華米酒+薑母鴨0.25超標　外套遮手銬喊「我沒有喝酒」...

政治熱門新聞

陳其邁人體衝浪　網：他嗑了什麼

李柏毅：柯文哲早計畫選2020..

陳水扁爆蘇蔡不合內幕　揭蘇貞昌..

高屏機場案　蔣月惠罵韓國瑜

藍委砍預算！韓國瑜又爭取　綠批..

「穿越時空」自打臉　蘇貞昌被嗆..

《都更條例》三讀！政府可代拆釘..

韓國瑜要跟陸交流　蔡英文：台灣..

連勝文：年輕人個人背景不重要

爭2020大位！朱立倫1月成立..

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

扁：蘇貞昌當閣揆2度要求換掉小..

義大投資案　韓國瑜成立專案小組

教授批韓「光屁股說」：賣弄性幻..

更多熱門

相關新聞

開啟「蔣經國模式」必能戰勝2020

蔣經國先生的特點就是施政不分藍綠，真正苦民所苦，善講人話，不說廢話，也愛親近人民，最重要的是他真正考慮民眾的需要，勤政清廉，從來不為自己著想的實政作風。

日夜休函釋　他：維持現行沒問題

客運業違反7休1　立委批鬆綁出事誰來扛

選舉投票每人2.5分鐘投完　律師批：怎麼算的

北市長選舉疑棄保　律師列時間點證明

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

快訊／劉德華開唱突喊卡！

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

《還珠》晴兒19年後長這樣！鄰居是故宮

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思念密碼

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

孫安佐公布真實身高體重！網求PK館長

周子瑜奪全球百大美女第2！刷新高

更多

最夯影音

更多

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面