「石牌劉德華」詹為元參選2020立委：當政策與弱勢者間橋樑

▲丁守中發言人、蔣萬安前法案助理表態參選2019台北市士林北投區立委。（圖／取自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

詹為元在28日表態將角逐台北市第1選區（士林北投）立委，畢業於政大東亞所博士班，年輕的他在九合一選舉中挑大樑擔任丁守中發言人，早期在丁守中辦公室擔任法案助理，還來到國民黨立委蔣萬安辦公室，同樣擔任法案助理。在任發言人期間，因外型像港星劉德華因而被媒體稱為「石牌劉德華」，他提倡修法，給予弱勢實質協助，成為政策與弱勢者間橋樑。



詹為元29日受訪表示，他參選立委的動機，來自於他過去在社福衛環委員會，接觸許多身心障礙團體與家庭，發現台灣現有的法律根本無法解決弱勢者的問題，他想改善國內相關政策的漏洞百出。當時他接觸到的弱勢者，每個人都是故事，激發他想修正法律給予「真正弱勢的人」更實質幫助。

他批評，政府制定政策的時候應該更傾聽民眾的聲音，但往往都會有落差，所以他想要當兩者的橋樑，讓他們多點喘息，若行政機關堅持，我也可以透過立委們的聯合去改變法令制度，保障身心障礙家庭的需求。

他認為政治與生活息息相關，他相信很多人對政治充滿熱情，也充滿失望，但更多人是感到無力；對很多人來說政治是個遙不可及的領域。 他提到，自己這幾年待在國會以及台北市長的選舉，深深地認為政治的確是個可以立即改變民眾生活的工作。「但年輕人想踏入政治，卻有面高牆，那面牆還不是什麼政治鬥爭，而是選舉需要花費非常多的經費」，那些金錢絕非普通人花得起的。

他說，政治不應該有這麼高的門檻，他這次決定參選就像是場「政治創業」，他跟一般決定創業的人沒什麼不一樣，工作個幾年，存到人生的第一桶金，為了追求自己的理想下定決心投入創業，有人開咖啡店、有人賣雞排、有人開公司，創業的成功與失敗不知道，但總是要為了理想去嘗試看看。

對此他表示，唯一不同的是「一般創業是在商業界，而我是政治界」。雖然這一百萬在選戰當中可能微不足道，可能一下子就花完了，但是他想讓大家知道，即便是一個平凡的人，只要有熱情與想法，都是可以投入政治，為堅持的價值跟理想去衝衝看、闖闖看；因此，他決定投入士林北投區立法委員國民黨黨內初選。