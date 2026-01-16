　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅以投資換稅率　江啟臣：產業從加護病房轉入普通病房

▲▼ 賴清德彈劾案第二場公聽會,江啟臣 。（圖／記者徐文彬攝）

▲江啟臣 。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

台美完成關稅談判，最終對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。立法院副院長江啟臣表示，這項「以投資換稅率」的新賽局，對以製造業為核心的台中傳統產業來說，是從「加護病房」轉入「普通病房」，但距離產業復甦，仍有一段漫長的路要走，建議政府要積極協助產業技術轉型，降低中小企業單打獨鬥的成本。

江啟臣表示，台美經貿關稅談判從去年4月啟動至今，只聞樓梯響，不聞人下來，終於，15日台美雙方進行第六輪實體談判，並簽署投資MOU，底定了一些方向，雖然協議文本尚在文字調整，但已有部分關鍵資訊向外揭露。目前可見資訊包括「關稅」與「投資」外，一直在討論的農產、水產、汽車產業「市場開放」尚未公布明確的訊息，是台美雙方尚未談妥，還是確定不會開放，有待政府機關進一步說明。這項談判攸關國內傳統製造業及中小企業的存亡，也期盼行政院儘速到立法院正式向國人報告。

江啟臣進一步說，台美關稅談判後，關稅降至 15%、不疊加，這項消息僅能緩解臺灣部分產業的經營壓力，尤其台中是台灣工具機、自行車、手工具、水五金及航太零組件的核心聚落，近半年來的20%疊加關稅已讓部分製造業面臨減班潮（無薪假）甚至關廠壓力，現在降至15％不疊加，雖讓廠商有機會與日、韓對手在美國市場公平競爭，但已失去的先機及市場訂單如何找回恐怕仍是未知的挑戰。政府未來如何大力輔導升級轉型，協助產業降低成本、提高競爭力、開拓多元市場才是產業能繼續走下去的關鍵。

江啟臣提到，另一關稅優惠是談判小組爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇；針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美雙方已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。這對台中的鋼鐵加工、鋁合金組件（如自行車車架、汽車零組件）至關重要，因為，豁免或優待 232 國安關稅，能為業者在國際競爭中省下稅負，確保台中作為全球高端金屬加工中心的地位。但由於美方尚未宣布232關稅，未來實際稅率的數額、造成的衝擊有多大，行政部門應該要密切掌握。

江啟臣說明，本項關稅談判協議另一重點在「赴美投資」，目前台美雙方規劃的5000 億美元投資區分為兩類，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

江啟臣提到，這筆鉅額投資雖以半導體（台積電）為首，但可能會帶動龐大的供應鏈移動，台中的精密機械設備、自動化系統廠商，有機會藉此跟隨大廠赴美設立「維修中心」或「組裝線」，從單純出口轉向「在地服務」。然而，這也意味著台灣必須將大量資本與產能移往美國，中部優秀的精密機械工程師可能被抽調至美國廠，加劇臺灣在地人才短缺問題；再者，廠商必須適應美國高昂的勞工與電力成本，這對臺灣的小型傳產將會是巨大的考驗。

江啟臣說，這項「以投資換稅率」的新賽局，對以製造業為核心的台中傳統產業來說，是從「加護病房」轉入「普通病房」，但距離產業復甦、全面升級轉型，仍有一段漫長的路要走。縱使爭取到與日本、韓國、歐盟同樣15％的關稅稅率不疊加，但現實是已經落後競爭對手近半年的時間，產業根本笑不出來，現在政府要做的是在確定稅額後與民間齊心協力付出雙倍的努力追回過去流失的訂單，如此方能讓臺灣產業真正地在這波關稅浪潮中重新站起。

江啟臣強調，此刻也是臺灣傳統製造業從「淘汰戰」進入「耐力戰」的開始，具體建議政府要積極協助產業技術轉型、服務轉型、策略轉型，導入AI自動化減少人力需求，在美國建立產業共同據點，降低中小企業單打獨鬥的成本，整合產業的能量，除製造、銷售還要創造其他的附加價值，打造不同的產業特色及產業競爭力，以求最短時間內帶領業者在國際競爭中突圍。
 

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

【平安餐比較重要】孫女靈魂拷問「回台灣會想我嗎」　阿嬤：半個月後

台美關稅15%！1細節「中國肯定大跳腳」

懶人包／關稅皆15%！投資大不同　「台灣模式」對比日韓差異一次看懂

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

懶人包／從32%到15%、6輪磋商全紀錄　一圖看懂台美關稅談判時間軸

懶人包／從32%到15%、6輪磋商全紀錄　一圖看懂台美關稅談判時間軸

